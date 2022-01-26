“بأفضل صوت وصورة” تردد القنوات الناقلة لكاس افريقيا 2022 علي الرسيفر العادي مجانا على النايل سات بدون تشفير

القنوات الناقلة لكاس افريقيا 2022 مجانا على النايل سات هناك عدد من القنوات التي تقوم بنقل كأس افريقيا حيث أنه من ضمن ما يهتم الكثير المحبين لكرة القدم لمشاهدته والذي بدأت بالفعل من بداية شهر يناير وتستمر لشهر فبراير كما يلجأ الكثير للبحث عن التردد الناقل للمباراة والتي يمكننا من مشاهدتها بأفضل صوت وصورة ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم القنوات الناقلة لكاس افريقيا 2022 مجانا على النايل سات.

القنوات الناقلة لكاس افريقيا 2022 مجانا

يرغب الكثير في متابعة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 حيث أنه من المقرر أن يستمر نقلها ليوم السادس من شهر فبراير المقبل 2022.

كما أن شبكة قنوات بي أن سبورت الرياضية القطرية تعد الناقلة الحصرية والتي تقوم ببث مباشر لمباريات كأس أفريقيا 2022.

القنوات الناقلة المجانية لكأس أمم أفريقيا 2022

تعد من ضمن أكثر القنوات مشاهدة خلال تلك الفترة حيث أنها تقوم ببث مباريات كأس أمم أفريقيا 2022 وتشمل القناة الجزائرية الأولي حيث أنها ستقوم بعرض عشرة مباريات وقنوات أخرى منها قناة النبأ الليبية، وقناة أون تايم سبورت بأفضل صوت وصورة على نايل سات.

القنوات الناقلة لكاس افريقيا 2022 مجانا على النايل سات

قناة النبأ الليبية

يمكننا مشاهدة مباريات كأس أفريقيا على التردد التالي.

القمر الصناعي النايل سات

تردد 11096

معدل استقطاب أفقي

معدل ترميز 27500.

قناة الجزائرية الأولى

يمكننا الاستمتاع بمتابعة مباريات كأس أفريقيا على النايل سات والتردد التالي.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680 عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

قناة تيلي تشاد

التي تعد من القنوات المجانية الناقلة لكأس أفريقيا ويتم ضبط التردد التالي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد 12015.

معدل استقطاب أفقي.

معدل ترميز 27500.

قناة ماكس سبورت

تعتبر من أشهر القنوات وأكثرها مشاهدة حيث أنها تبث مباريات كأس افريقيا من خلال التردد التالي.