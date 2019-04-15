باريس سان جيرمان يتلقى هزيمة مُذلة بخماسية من فريق ليل

تلقى باريس سان جيرمان هزيمة مذلة امام فريق ليل بنتيجة 5-1 فى الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الفرنسى الممتاز والتي أقيمت على “استاد بيار موروا” وبذلك تحولت مباراة التتويج الى كابوس مرعب بالنسبة لفريق العاصمة الفرنسية ،وكان يكفى باريس سان جيرمان التعادل فقط لحسم لقب الدوري الفرنسى ولكنه تلقى هزيمة كبيرة وتأثر بشكل كبير بالنقص العددي فى صفوفه نتيجة طرد احد لاعبيه.

هذه هي المرة الأولي التي يتلقى فيها باريس سان جيرمان 5 أهداف فى الدوري الفرنسى منذ ديسمبر 2000 عندما تلقى هزيمة من سيدان بنتيجة 5-1 .

وبذلك تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند النقطة 84 فى قمة ترتيب الدوري الفرنسى بينما رفع ليل رصيده الى 64 نقطة.

كليان امبابى :كنا نلعب كالمبتدئين

قال كليان امبابى نجم منتخب فرنسا وفريق باريس سان جيرمان ان فريقه لم يكن فى حالة جيدة التي يمكنه استقبال خمسة أهداف مرة واحدة وانهم لعبوا كالمبتدئين ،وأننا لعبا بدون شخصية فى هذه المباراة.

وأضاف هداف الدوري الفرنسى ان فريق ليل فريق جيد ولكن الأمر متعلق بفريقه وعلى اللاعبين تحمل المسئولية فى المباريات الهامة القادمة لحصد بطولة الدوري .

طرد وهدفان فى الشوط الأول

بدا باريس سان جيرمان المباراة بطريقة هجومية واستطاع امبابى تسجيل هدف مبكر فى الدقيقة الثانية ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل .

فى الدقيقة 7 تقدم ليل عن طريق هدف سجله توماس مونييه بالخطأ في مرماه.

استطاع فريق العاصمة العودة مجددا للقاء فى الدقيقة 11 بهدف سجله خوان برنات.

استمرت المحاولات من جانب الفريقين وكان ليل اقرب للتسجيل فى اكثر من كرة مرت من دفاع باريس سان جيرمان.

عانى فريق جيرمان من خروج الثنائي تياجو سيلفا وتوماس مونييه مصابين فى الشوط الاول .

زادت معاناة فريق باريس سان جيرمان بعد طرد خوان برنات في الدقيقة36.

4 أهداف تنهى أمال فريق العاصمة فى التتويج باللقب فى الشوط الثانى

بدا ليل الشوط الثانى بهجوم كاسح واستطاع من خلال لاعبه نيكولاس بيبيه تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة51.

استمر هجوم ليل على سان جيرمان ليسجل جوناثان بامبا الهدف الثالث لفريقه فى الدقيقة 65.

وعزز جابرييل نتيجة اللقاء بهدف رابع فى الدقيقة 71.

واختتم جوزيه فونتي التسجيل بالهدف الخامس فى الدقيقة 84.

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