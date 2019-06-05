باريس سان جيرمان يقرر عدم التجديد للحارس الايطالي بوفون صاحب الـ 41 عاماً وتقارير تشير أن الأسطورة في طريقة للاعتزال

في بياناً رسمي أعلن فريق باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء رحيل حارسه الإيطالي جانلويجي بوفون بعدما قضى موسم واحد مع الفريق الباريسي وكان بوفون انضم إليه من فريق يوفنتوس الإيطالي في صيف العام المنصرم، وكان الحارس الإيطالي قد قضى جُل حياته الكروية مع فريق يوفنتوس حيث قضى مع نادي السيدة العجوز قرابة 17 عاماً، حافلة بالإنجازات والأفراح والأنكسارات، ليأتي رحيله عن النادي وتكريمه على مسيرته مع النادي الإيطالي في موسم الانتقالات الصيفية العام الماضي لينتقل لصفوف باريس سان جيرمان مجاناً في عقد لمدة عام.

وأستطاع في هذا العام تحقيق لقب الدوري والوصول إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا قبل الخروج على يد مان يونايتد في مباراة شهدت خطأ من بوفون، و خاض بوفون مع الفريق الفرنسي 25 مباراة، وتمكن من الحفاظ على شباكه نظيفة 9 مرات، وبعدما قرر باريس سان جيرمان عدم التجديد لبوفون أصبح اللاعب حر ويحق له التوقيع من أي نادي، ولكن تشير التقارير بأن الحارس البالغ 41 عاماً في طريقة للأعتزال وترك كرة القدم ليتوجه للعمل الإداري في بيته نادي يوفنتوس الأيطالي.

بيان نادي باريس سان جيرمان حول بوفون:

وفي بيان رسمي خرج من جدران البيت الباريسي صرح النادي: ”بعد تفكير طويل وهادئ، قرر باريس سان جرمان وجانلويجي بوفون عدم تجديد عقد حارس المرمى الأسطوري، والذي ينتهي في 30 يونيو“.

وأردف البيان:”باريس سان جيرمان تشرَف بتواجد الحارس الأعظم في تاريخ كرة القدم، الرجل المتوج بكأس العالم 2006 مع جوائز فردية أخرى كثيرة منذ بداية مسيرته، النادي يتمنى لـ جيجي الذي لا يُنسى، الأفضل في مشاريعه الخاصة التي تنتظره الآن”.

وصرح بوفون للموقع الرسمي للنادي: “أشكركم جميعا على الفرصة التي حظيت بها لأختبر أجواء باريس، شكرا على المشاعر التي تشاركناها، قبل 12 شهرا وصلت باريس سان جيرمان بكثير من الحماس، وتم استقبالي بصورة رائعة وحارة من الجماهير، أشكركم من عميق قلبي، لقد استمتعت بهذه التجربة التي ساعدتني على النضج، اليوم مغامرتي خارج إيطاليا تنتهي، وأود أن أشكر الرئيس ناصر لخليفي، وكل النادي وزملائي”.

فيما صرح ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان: “لن أنسى أبدا الفخر الذي شعر به كل أفراد النادي عندما ارتدى جيانلويجي بوفون قميص باريس سان جيرمان، بوفون كان قد اتخذ قرارا شجاعا بمغادرة إيطاليا للمرة الأولى في مسيرته، بعد أن انبهر ومشروعنا الطموح والحديث، وخلال تواجده في باريس سان جيرمان، جلب إلينا خبرته الخارقة واحترافيته، ليس فقط مع زملائه، ولكن أيضا في كل أجزاء النادي، سنفتقد شخصيته الودودة والمنفتحة هنا في النادي”.

وأنهى حديثه قائلاً: “جيجي سيبقى دوما واحدا من عمالقة كرة القدم الذين ارتدوا ألوان باريس سان جيرمان وشارك في قيم النادي، سنتشرف باستقباله مجددا العام المقبل رفقة لاعبينا السابقين، لنحتفل باليوبيل الذهبي لنادينا”.