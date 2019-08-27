باريس سان جيرمان يُحدد المطلب الأخير للتخلي عن نيمار لصالح برشلونة

مازالت المفاوضات مُستمرة بين برشلونة وباريس سان جيرمان بخصوص صفقة نيمار الذي انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان في 2017 من صفوف برشلونة بقيمة 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار، وعرض برشلونة على إدارة باريس سان جيرمان أكثر من عرض لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا وتم مقابلتهم بالرفض بسبب القيمة المالية التي تعرضها برشلونة.

مطالب باريس سان جيرمان لبيع نيمار

قالت صحيفة “لو باريزيان“ الفرنسية أن النادي الفرنسي يطلب خدمات الثنائي عثمان ديمبلي والبرتغالي نيلسون سيميدو بالإضافة إلى مبلغ 100 مليون يورو لتتم صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة، وبهذا تصبح قيمة نيمار 300 مليون يورو وهذا ما حدده النادي الفرنسي في بداية التفاوضات.

عرض برشلونة لضم نيمار

برشلونة يستغل رغبة اللاعب البرازيلي بالانتقال إلى صفوف برشلونة والعودة مرة أخرى إلى الدوري الاسباني، وقدم عرض باستعارة نيمار لمدة عام مع تفعيل بند الشراء الغير الزامي بقيمة 170 مليون يورو ويكون النادي الاسباني قد نجح في الحصول على خدمات نيمار مع تفعيل بند الشراء وذلك في حالة تألق نيمار مرة أُخرى في صفوف برشلونة والتأكد من سلامته التامة من الإصابة التي يعاني منها في الفترة الأخيرة في مشط القدم، ومُشاركة نيمار مع المجموعة في ظل الصفقات الجديدة التي تُعطي الراحة لجميع اللاعبين والمشاركة في المناسبات الكبيرة وعدم استهلاك اللاعبين طوال الموسم.