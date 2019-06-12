بالأرقام.. خلفية مباراة مصر وتنزانيا تاريخيا

مباراة مصر وتنزانيا الودية المقرر لها مساء يوم الخميس هي الحدث الأبرز لكل متابعي وجماهير كرة القدم في مصر وأفريقيا، حيث يدخل المنتخب المصري تلك المباراة كأول مبارياته الودية قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019، وسوف يخوض منتخب مصر مباراة أخرى أمام غينيا يوم 16 يونيو، قبل المباراة الرسمية ضد زيمبابوي في افتتاح بطولة أفريقيا، ونقدم لكم الآن تاريخ مواجهات مصر ضد تنزانيا وأهم نتائج لقاءات المنتخبين السابقة، يذكر أن المنتخب المصري يلعب في بطولة أفريقيا في المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوي وأوغندا وجمهورية الكونغو.

أرقام مباراة مصر وتنزانيا تاريخيا

سوف تكون مباراة مصر وتنزانيا الخميس هي المباراة رقم “12” في تاريخ لقاءات المنتخبين، يتفوق المنتخب المصري تفوق كامل خلال تلك المواجهات بعدما فاز في 10 مباريات، بينما كان التعادل حاضرا في مباراة، ولم يعرف المنتخب التنزاني طعم الفوز على منتخبنا المصري من قبل، سجل المنتخب المصري في شباك تنزانيا 40 هدف، مقابل عشرة أهداف سجلهم المنتخب التنزاني في الشباك المصرية، طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ترتيب منتخب مصر بين منتخبات العالم هو في المركز 57، بينما يأتي المنتخب التنزاني في المركز 131 عالميا.

نتيجة التعادل الوحيدة كانت خلال مباراة مصر وتنزانيا الأولى تاريخيا بينهما وكانت عام 1975، وأقيمت في دار السلام عاصمة تنزانيا، وكانت في تصفيات أمم أفريقيا، وانتهت بالتعادل 1-1، أكبر نتيجة كانت عام 1987 وفاز منتخب مصر 6-0، وكانت في بطولة الألعاب الأفريقية، أخر مباراة فازت فيها مصر 2-0، وكانت عام 2016 في تصفيات أمم أفريقيا، وأحرز الهدفين وقتها النجم محمد صلاح.