بالتشكيل الرسمي.. مباراة الشباب ضد الخلود والقناة الناقلة والمعلق في دوري روشن السعودي

دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة الشباب ضد الخلود ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين. وفي هذا السياق، نستعرض لكل عشاق كرة القدم في المملكة من خلال هذا المقال كل التفاصيل المتاحة عن المباراة والقناة الناقلة والتشكيل.

تشكيلة الشباب السعودي لمواجهة الخلود

المدير الفني لنادي الشباب كشف بشكل رسمي عن تشكيل الفريق الذي سيواجه الخلود، وجاء على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

في خط الدفاع: سعد بالعبيد، محمد الشويرخ، ويسلي هوت، مبارك الراجح.

في خط الوسط: فنسنت سيرو، ياسين عدلي، جورج براون هيل.

في خط الهجوم: أوناي هيرنانديز، كاراسكو، كارلوس جونيور.

تشكيلة الخلود لمباراة الشباب

يضم تشكيل الخلود مزيجاً بين الخبرة والشباب، وجاء على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كوزاني.

في خط الدفاع: السفري، إيكونغ، غيومبير، بيناس.

في خط الوسط: ندورام، ماوليدا، صوان.

في خط الهجوم: باكلي، هتان، إنريكي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الشباب ضد الخلود اليوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025 في تمام الساعة السادسة و 45 دقيقة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر تردد قناة ثمانية بتعليق صوتي مميز للمعلق سليمان الشريف.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

يحتل نادي الخلود المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط بعد خوض ثلاث مباريات في البطولة، حقق الفوز في لقاء وتعادل في مباراتين.

أما نادي الشباب فيحتل المركز العاشر برصيد أربع نقاط بعد خوضه نفس العدد من المباريات، ولكن حقق فوزاً وحيداً وتعادل وهزيمة.