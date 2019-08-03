بالتفصيل.. اعرف جدول ومواعيد مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الموسم الجديد

موعد مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد الذي سوف يبدأ يوم الجمعة القادمة الموافق 8 أغسطس 2019، بين ليفربول ونظيره نورويتش سيتي، جديراً بالذكر أن مانشستر سيتي استطاع تحقيق لقب بطل البريميرليج الموسم الماضي برصيد 98 نقطة، وقدم ليفربول موسم رائع وحصد المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي، ويسعي ليفربول لحصد لقب الدوري هذا العام لإسعاد جماهيره من جديد.

موعد مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي

بعد توقف دام أكثر من 3 شهور على الموسم الماضي، ينتظر من جديد عشاق كرة القدم الأوروبية وتحديداً الإنجليزي الموسم الجديد، في اللقاء الأول بين ليفربول ونظيره نورويتش سيتي يوم الجمعة القادمة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

المباراة التوقيت وفق توقيت مصر ليفربول Xنورويتش سيتي الجمعة 10 أغسطس 2019، الساعة 21:00 وست هام يونايتد Xمانشستر سيتي السبت 11 أغسطس 2019، الساعة 13:30 واتفورد X برايتون السبت 11 أغسطس، الساعة 16:00 ليستر سيتي X وولفرهامبتون السبت 11 أغسطس، الساعة 16:00 كريستال بالاس X ايفرتون السبت 11 أغسطس 2019، الساعة 16:00 بورنموث X شيفيلد يونايتد السبت 11 أغسطس 2019، الساعة 16:00 بيرنلي X ساوثهامبتون السبت 11 أغسطس 2019، الساعة 16:00 توتنهام x استون فيلا السبت 11 أغسطس 2019، الساعة 18:30 نيوكاسل X أرسنال الأحد 11 أغسطس 2019، الساعة 15:00 مانشستر يونايتد X تشيلسي الأحد 11 أغسطس 2019، الساعة 17:30

وسوف نتابع معكم نتيجة جميع اللقاءات الموجودة بالجدول السابق، بالإضافة لأحدث ترتيب الفرق بالدوري الإنجليزي الموسم الجديد.