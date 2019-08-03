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بالتفصيل.. اعرف جدول ومواعيد مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الموسم الجديد

كتب عبدالعزيز علىفي آخر تحديث
بالتفصيل.. اعرف جدول ومواعيد مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الموسم الجديد
مباراة ليفربول القادمة

موعد مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد الذي سوف يبدأ يوم الجمعة القادمة الموافق 8 أغسطس 2019، بين ليفربول ونظيره نورويتش سيتي، جديراً بالذكر أن مانشستر سيتي استطاع تحقيق لقب بطل البريميرليج الموسم الماضي برصيد 98 نقطة، وقدم ليفربول موسم رائع وحصد المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي، ويسعي ليفربول لحصد لقب الدوري هذا العام لإسعاد جماهيره من جديد.

موعد مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي

بعد توقف دام أكثر من 3 شهور على الموسم الماضي، ينتظر من جديد عشاق كرة القدم الأوروبية وتحديداً الإنجليزي الموسم الجديد، في اللقاء الأول بين ليفربول ونظيره نورويتش سيتي يوم الجمعة القادمة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

المباراةالتوقيت وفق توقيت مصر
ليفربول Xنورويتش سيتيالجمعة 10 أغسطس 2019، الساعة 21:00
وست هام يونايتد Xمانشستر سيتيالسبت 11 أغسطس 2019، الساعة 13:30
واتفورد X برايتونالسبت 11 أغسطس، الساعة 16:00
ليستر سيتي X وولفرهامبتونالسبت 11 أغسطس، الساعة 16:00
كريستال بالاس X ايفرتونالسبت 11 أغسطس 2019، الساعة 16:00
بورنموث X شيفيلد يونايتدالسبت 11 أغسطس 2019، الساعة 16:00
بيرنلي X ساوثهامبتونالسبت 11 أغسطس 2019، الساعة 16:00
توتنهام x استون فيلاالسبت 11 أغسطس 2019، الساعة 18:30
نيوكاسل X أرسنالالأحد 11 أغسطس 2019، الساعة 15:00
مانشستر يونايتد X تشيلسيالأحد 11 أغسطس 2019، الساعة 17:30

وسوف نتابع معكم نتيجة جميع اللقاءات الموجودة بالجدول السابق، بالإضافة لأحدث ترتيب الفرق بالدوري الإنجليزي الموسم الجديد.

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عن الكاتب

عبدالعزيز على

محرر الأخبار العاجلة في موقع كلمة دوت أورج، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

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