بالتفصيل اعرف.. جدول ومواعيد مباريات دور الـ16 كأس أمم أفريقيا 2019

بعد انتهاء دور المجموعات في بطولة أمم أفريقيا 2019 والتي تُقام حالياً في مصر وتستمر حتى يوم 19 يوليو القادم، نستعرض معكم الآن جدول ومواعيد مباريات دور الـ16 بالتفصيل، فمن المُقرر أن تبدأ مباريات دور الـ16 يوم الجمعة القادم الموافق 5 يوليو وتنتهي يوم 8 يوليو، وودع البطولة ثماني منتخبات وهم زيمبابوي، بوروندي، كينيا، ناميبيا، أنجولا، غينيا بيساو، وقد تأهل أصحاب المراكز الأولي والثانية وأفضل 4 منتخبات في المركز الثالث من المجموعات.

مواعيد مباريات دور الـ16

مواجهات مثيرة خلال الجولة السادسة عشر من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 ينتظرها الكثير من متابعي البطولة، ونستعرض لكم الآن عبر موقع كلمة دوت أورج كافة المبارايات التي سوف تُقام في الفترة ما بين 5 يوليو وحتى 8 يوليو القادم بالإضافة للقنوات الناقلة للقاء.

مباريات يوم الجمعة 5 يوليو 2019

المباراة التوقيت الملعب القناة الناقلة المغرب ضد بنين 18:00 بتوقيت مصر استاد السلام beIN SPORTS MAX HD1 أوغندا ضد السنغال 21:00 بتوقيت مصر استاد القاهرة الدولي beIN SPORTS MAX HD1

مباريات يوم السبت 6 يوليو 2019

المباراة التوقيت الملعب القناة الناقلة نيجيريا ضد الكاميرون 18:00 بتوقيت مصر استاد الإسكندرية beIN SPORTS MAX HD1 مصر ضد جنوب أفريقيا 21:00 وفق توقيت مصر استاد القاهرة الدولي beIN SPORTS MAX HD1

مباريات يوم الأحد 7 يوليو 2019

المباراة التوقيت الملعب القناة الناقلة مدغشقر ضد الكونغو الديمقراطية 18:00 بتوقيت مصر استاد الإسكندرية beIN SPORTS MAX HD1 الجزائر ضد غينيا 21:00 بتوقيت مصر استاد الدفاع الجوي beIN SPORTS MAX HD1

مباريات يوم الإثنين 8 يوليو 2019

المباراة توقيت المباراة الملعب القناة الناقلة مالي ضد كوت ديفوار 18:00 بتوقيت مصر استاد السويس الجديد beIN SPORTS MAX HD1 غانا ضد تونس 21:00 بتوقيت القاهرة استاد الإسماعلية beIN SPORTS MAX HD1

وسوف نتابع معكم نتائج كافة المنتخبات بعد نهايتها.