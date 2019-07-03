بالتفصيل اعرف.. جدول ومواعيد مباريات دور الـ16 كأس أمم أفريقيا 2019

بعد انتهاء دور المجموعات في بطولة أمم أفريقيا 2019 والتي تُقام حالياً في مصر وتستمر حتى يوم 19 يوليو القادم، نستعرض معكم الآن جدول ومواعيد مباريات دور الـ16 بالتفصيل، فمن المُقرر أن تبدأ مباريات دور الـ16 يوم الجمعة القادم الموافق 5 يوليو وتنتهي يوم 8 يوليو، وودع البطولة ثماني منتخبات وهم زيمبابوي، بوروندي، كينيا، ناميبيا، أنجولا، غينيا بيساو، وقد تأهل أصحاب المراكز الأولي والثانية وأفضل 4 منتخبات في المركز الثالث من المجموعات.
مواعيد مباريات دور الـ16
مواجهات مثيرة خلال الجولة السادسة عشر من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 ينتظرها الكثير من متابعي البطولة، ونستعرض لكم الآن عبر موقع كلمة دوت أورج كافة المبارايات التي سوف تُقام في الفترة ما بين 5 يوليو وحتى 8 يوليو القادم بالإضافة للقنوات الناقلة للقاء.
مباريات يوم الجمعة 5 يوليو 2019
|المباراة
|التوقيت
|الملعب
|القناة الناقلة
|المغرب ضد بنين
|18:00 بتوقيت مصر
|استاد السلام
|beIN SPORTS MAX HD1
|أوغندا ضد السنغال
|21:00 بتوقيت مصر
|استاد القاهرة الدولي
|beIN SPORTS MAX HD1
مباريات يوم السبت 6 يوليو 2019
|المباراة
|التوقيت
|الملعب
|القناة الناقلة
|نيجيريا ضد الكاميرون
|18:00 بتوقيت مصر
|استاد الإسكندرية
|beIN SPORTS MAX HD1
|مصر ضد جنوب أفريقيا
|21:00 وفق توقيت مصر
|استاد القاهرة الدولي
|beIN SPORTS MAX HD1
مباريات يوم الأحد 7 يوليو 2019
|المباراة
|التوقيت
|الملعب
|القناة الناقلة
|مدغشقر ضد الكونغو الديمقراطية
|18:00 بتوقيت مصر
|استاد الإسكندرية
|beIN SPORTS MAX HD1
|الجزائر ضد غينيا
|21:00 بتوقيت مصر
|استاد الدفاع الجوي
|beIN SPORTS MAX HD1
مباريات يوم الإثنين 8 يوليو 2019
|المباراة
|توقيت المباراة
|الملعب
|القناة الناقلة
|مالي ضد كوت ديفوار
|18:00 بتوقيت مصر
|استاد السويس الجديد
|beIN SPORTS MAX HD1
|غانا ضد تونس
|21:00 بتوقيت القاهرة
|استاد الإسماعلية
|beIN SPORTS MAX HD1
وسوف نتابع معكم نتائج كافة المنتخبات بعد نهايتها.
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