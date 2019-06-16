بالتفصيل.. اعرف مواعيد مباريات اليوم الأحد 16-6-2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد نستعرضها معكم الآن عبر موقع كلمة دوت أورج ضمن نشرتنا الرياضية بالإضافة للقنوات الناقلة تزامناً مع المباريات الدولية التي من المُقرر لها أن تُقام الليلة، ومن بين أبرز جدول مباريات اليوم، لقاء مصر ضد غينيا الودية استعداداً لبطولة أمم أفريقيا، وكذلك مباراة أوروجواي ضد الإكوادور في إطار مسابقة كأس كوبا أمريكا.

جدول مباريات اليوم

ضمن جدول مباريات اليوم الأحد من المُقرر أن يُقام الليلة 5 مباريات ودية استعداداً لبطولة أمم أفريقيا التي سوف تبدأ الجمعة القادمة 21 يونيو 2019 بمشاركة 24 منتخب للمرة الأولي في تاريخ البطولة، وسوف تكون البطولة مُذاعة بشكل مجاني على قناة تايم سبورت الفضائية والأرضية، بالإضافة إلي مباراة مصر وغينيا سوف تُذاع أيضاً على قناة أون سبورت.

مواعيد مباريات اليوم

في إطار بطولة كوبا أمريكا 2019 الجولة الأولي، يخوض منتخب أوروجواي أمام نظيره الإكوادور الليلة في الثانية عشر صباحاً بتوقيت القاهرة، وسوف تُنقل المباراة على قناة بي أن سبورت ماكس hd3، جديراً بالذكر أن المنتخب الأرجنتيني قد تلقي هزيمة قاسية أمام كولومبيا بهدفين دون مقابل، ليتصدر منتخب كولومبيا المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.

المباراة الموعد (طبقاً لتوقيت مصر) القناة الناقلة المناسبة باراجوايX قطر 21:00 bein sports max HD3 الجولة الأولي كوبا أمريكا 2019 أوروجوايX الإكوادور 00:00 bein sports max HD3 الجولة الأولي كوبا أمريكا 2019 الجزائر X مالي 18:00 تايم سبورت ودية السنغال X نيجيريا 18:00 تايم سبورت ودية تنزانيا X زيمبابوي 18:00 تايم سبورت ودية المغرب X زامبيا 18:30 تايم سبورت ودية مصر X غينيا 21:00 أون سبورت ودية السويد X تايلاند 15:00 beIN SPORTS HD 7 كأس العالم للسيدات الولايات المتحدة الأمريكية x تشيلي 18:00 beIN SPORTS HD 7 كأس العالم للسيدات

ونتابع معكم فور نهاية مبارايات اليوم الأحد نتائج المباريات عبر موقع كلمة دوت أورج.

تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة مصر ضد غينيا

سوف تكون مباراة مصر ضد غينيا مُذاعة بشكل مجاني عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت، اللقاء الذي من المُقرر إقامته في التاسعة مساءً وفق توقيت القاهرة، لذلك نقدم لكم الآن أحدث تردد لكل من أون سبورت وتايم سبورت فضائي وأرضي.

وسوف يتم متابعة نتيجة مباراة مصر وغينيا لحظة بلحظة بدقة التايم لاين فور بدايتها عبر موقع كلمة دوت أورج.