بالتفصيل.. جدول ومواعيد مباريات ربع النهائي كأس أمم أفريقيا 2019

موعد مباريات دور ال 8 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي تُقام حالياً في مصر نستعرضها معكم اليوم عبر موقع كلمة دوت أورج بعد انتهاء مباريات دور ال 16 اليوم الإثنين، حيث خرج منتخب المغرب رسمياً بعدما استطاع منتخب بنين الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، وتأهل منتخب السنغال لدور ال 8 بعدما فاز على نظيره أوغندا بهدف دون مقابل، وتأهل منتخب مدغشقر أيضاً بعد فوزه أمام نظيره الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، والجزائر قد ضمن مقعده في ربع النهائي بعد فوزه على غينيا بثلاثية نظيفة، بينما خرج منتخب مصر بعد هزيمته من جانب منتخب جنوب أفريقيا.

ما هي المنتخبات التي تأهلت لدور ال 8 ؟

بعد انتهاء مباريات دور ال 16 والتي كان من المُقرر إقامتها في الفترة ما بين يوم 5 يوليو وحتى 8 يوليو من الشهر الجاري، تأهل كل من منتخب السنغال، بنين، مدغشقر، الجزائر، نيجيريا، جنوب أفريقيا، كوت ديفوار، تونس لدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا 2019 ومن المُقرر إقامة مباريات دور ال 8 يومي 10 و 11 يوليو من الشهر الجاري، على أن يكون مباراة تحديد المركز الثالث يوم 17 يوليو، بينما يُقام النهائي يوم 19 يوليو القادم.

موعد مباريات دور ال 8 كأس أمم أفريقيا 2019

موعد مباريات دور ال 8 سوف تُقام يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، بين بنين والسنغال، نيجيريا وجنوب أفريقيا، الجزائر ضد ساحل العاج، ومدغشقر ضد تونس، وإليكم جدول مباريات دور ربع النهائي كأس أمم أفريقيا 2019 وفقاً لتوقيت مصر.

المباراة المناسبة التوقيت ملعب اللقاء القناة الناقلة السنغال ضد بنين ربع النهائي يوم الأربعاء 10-7-2019 18:00 استاد الدفاع الجوي beIN SPORTS MAX HD1 نيجيريا ضد جنوب أفريقيا ربع النهائي يوم الأربعاء 10-7-2019 21:00 استاد القاهرة الدولي beIN SPORTS MAX HD1 كوت ديفوار ضد الجزائر ربع النهائي يوم الخميس 11-7-2019 18:00 استاد السويس الجديد beIN SPORTS MAX HD1 مدغشقر ضد تونس ربع النهائي يوم الخميس 11-7-2019 21:00 – beIN SPORTS MAX HD1

وسوف نتابع معكم عبر موقع كلمة دوت أورج نتائج كافة مباريات دور ال 8 فور نهايتها.

نتائج مباريات اليوم الإثنين

انتهت نتيجة مباراة مالي ضد ساحل العاج بفوز ساحل العاج بهدف دون مقابل عن طريق ويلفريد زاها في الدقيقة 76 من عمر اللقاء، ومباراة تونس ضد غانا انتهي الوقت الأصلي لها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تعادل المنتخب الغاني في الوقت بدل من الضائع،واستطاع منتخب تونس التأهل لربع النهائي بعد الفوز على نظيره غانا بركلات الترجيح.