بالتفصيل| مباريات الجولة الأولي من الدوري المصري المصري الممتاز الموسم الجديد

أيام قليلة تفصلنا عن بداية الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، البطولة التي تقرر إنطلاقها يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2019، ومن المُقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره الزمالك في الجولة الرابعة طبقاً لقرعة الدوري المصري 2020 التي انتهت منذ قليل، ونستعرض لكم عبر موقع كلمة دوت أورج كافة مباريات الجولة الأولي بمشاركة 18 فريق.







مباريات الجولة الأولي من الدوري المصري الموسم الجديد

من المُقرر أن يواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي في إطار الجولة التاسعة، بينما سوف يلتقي مع نظيره بيراميدز في الجولة رقم 16، بينما يواجه الزمالك نظيره بيراميدز في الجولة التاسعة، ويواجه نظيره الإسماعيلي في الجولة 17.







إنبي ضد بيراميدز المصري ضد حرس الحدود الجونة ضد الإسماعيلي الزمالك ضد الإتحاد أسوان ضد مصر المقاصة طلائع الجيش ضد المقاولون العرب وادي دجلة ضد طنطا سموحة ضد الأهلي الإنتاج الحربي ضد اف سي مصر

سوف يواجه النادي الأهلي نظيره سموحة في إطار مباريات الجولة الأولي على ملعب الإسكندرية، بينما يواجه الزمالك في أول مبارياته الاتحاد السكندري على ملعب الأول.







القنوات الناقلة للدوري المصري الموسم الجديد 2020

سوف تكون المباريات منقولة بشكل حصري عبر قنوات أون سبورت، النيل الرياضية، بالإضافة أننا سوف نتابع معكم كافة نتائج ومواعيد مباريات الدوري المصري الجديد وأحدث ترتيب للدوري المصري فور إنطلاقه حصرياً عبر موقع كلمة دوت أورج، على أن تكون نهاية الموسم في شهر مايو 2020.