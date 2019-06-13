“بالتوقيت والتشكيل”.. موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم الخميس 13 يونيو فى تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية مباراة مصر وتنزانيا فى إطار استعدادات منتخب مصر لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 التى تقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، حيث يشارك المنتخب المصري فى المجموعة الأولي التى تضم كل من مصر، وزيمبابوى،وأوغندا، والكونغو الديمقراطية.

تنقل مباراة مصر وتنزانيا على قناة أون سبورت ON Sport ويعلق على المباراة حاتم بطيشة ويسبها الاستوديو التحليلي الذى يبدأ من الساعة الثامنة مساءً ويستمر إلى ما بعد المباراة، وتردد قناة أون سبورت على القمر الصناعي نايل سات 1085 ومعامل الاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500.

كما تنقل المباراة قناة “تايم سبورت” Time Sport وهى القناة الناقلة لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية ولمباريات منتخب مصر وهى قناة جديدة يتكون فريق العمل بها من الكابتن أحمد شوبير، وسيف زاهر، ويعلق على المباراة المعلق أيمن الكاشف، ومدحت شلبي الذى يشارك فى تقديم الاستوديو التحليلي على قناة تايم سبورت، ويتم استقبال قناة تايم سبورت على أي إيريال هوائي حيث يتم بث قناة تايم سبورت على نفس تردد القناة الثانية الأرضية حتى يتم مشاهدة القناة بسهولة.

أما عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر فى مباراة اليوم فقد قرر المكسيكي خافيير أجيري أن يخوض المباراة بتواجد الـ 23 لاعب فى صفوف المنتخب على دكة الاحتياطي والمكون من