بالرغم من إنطلاق الدوري في يناير.. المريخ السوداني يشارك في هذا الدوري في الموسم الجديد

من المعروف للجميع أن الأجواء في دولة السوادن منعت معظم الأندية من ممارسة كرة القدم، وهو الأمر الذي دفع أندية المريخ والهلال للمشاركة في الدوري الموريتاني في موسمه الماضي، وذلك من أجل الحفاظ على قوتهم وإستعدادهم المستمر لدوري أبطال أفريقيا.

المريخ للدوري الليبي

وفي الموسم الحالي وعلى الرغم من جاهزية الاتحاد السوداني لإنطلاقة الدوري في نسخته الجديدة بالسوادن والمزمع إنطلاقها في يناير 2026، إلا أن نادي المريخ قرر المشاركة في دوري آخر بجانب الدوري السوادني، حيث أعلن نادي المريخ السوداني مشاركته في النسخة القادمة من بطولة الدوري الليبي موسم 2025 – 2026، علمًا بأن نادي أهلي طرابلس بقيادة المدرب المصري حسام البدري توج بالنسخة الأخيرة من المسابقة.

وحصل نادي المريخ السوداني على خطاب من الاتحاد السوداني لكرة القدم بالموافقة على مشاركة النادي في بطولة الدوري الليبي، موضحاً أن قرار المشاركة في الدوري الليبي دون أن يؤثر ذلك على مشاركته في الدوري السوداني الممتاز المزمع قيامه في يناير المقبل.

النسخة الماضية

تجدر الإشارة إلى ناديا المريخ والهلال لعبا في النسخة الماضية من بطولة الدوري الموريتاني لكرة القدم، في ظل توقف النشاط الكروي في السودان بسبب ظروف الحرب الأهلية.

يذكر أن نادي المريخ السوداني ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور الـ 64، بعدما تعادل سلبيًا السبت الماضي مع سانت لوبوبو الكونغولي في المباراة التي أقيمت على ملعب “شهداء بنينا” بمدينة “بنغازي” الليبية لحساب جولة الإياب.

وغادر المريخ السوداني منافسات دوري أبطال أفريقيا من دور الـ 64، بعدما خسر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ضد سانت لوبوبو الكونغولي بهدف دون مقابل.