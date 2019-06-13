بالصور إيدن هازارد يظهر بقميص ريال مدريد لأول مرة

نشرت الصفحة الرسمية لنادي ريال مدريد الإسباني على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً تظهر ارتداء النجم البلجيكي إيدن هازارد، لاعب الفريق الجديد والمنضم إلى صفوف الملكي قادماً من نادي تشيلسي الإنجليزي، وذلك بعدما أقيمت إدارة الفريق حفل تقديمه لوسائل الإعلام والجماهير على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

وقد نزل اللاعب البلجيكي إيدين هازارد، إلى أرضية ملعب نادي اريال مدريد الإسباني، مرتدياً قميص الفريق الملكي لأول مرة، وذلك من أجل تقديم التحية لجماهير الفريق الغفيرة والتي ملئت مدرجات “سانتياجو برنابيو”.

وحييت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني اللاعب البلجيكي إيدين هازارد بشكل كبير للغاية عقب نزوله إلى ارض الملعب، وذلك بعدما انتظرت الجماهير وقت طويل للغاية لإعلان أهم الصفقات وهي التعاقد مع النجم البلجيكي هازارد، والذي سوف يعوض غياب اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

الجدير بالذكر أن اللاعب البلجيكي إيدين هازارد، كان قد انضم قادماً من نادي تشيلسي الإنجليزي إلى نادي ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم بعقد يمتد لمدة خمس سنوات، وذلك مقابل 100 مليون يورو، كما حضر حفل تقديم اللاعب رئيس النادي فلورنتينو بيزيز، ويواصل نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع المزيد من الصفقات الجديدة من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الكروي المقبل، بعد الموسم الماضي الكارثي.