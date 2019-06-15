بالصور | الرئيس المصري يزور مُعسكر المنتخب الوطني بإستاد الدفاع الجوي واللاعبين يُقدمون له هدية تذكارية

يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم لدخول غِمار المنافسة على البطولة المُحببة للفراعنة والتي سجل فيها المنتخب المصري انجازاتٍ قد يصعب تكرارها لأي منتخب إفريقي آخر، والنسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الإفريقية قد يكون لها خصوصية عالية ومذاق آخر لدى المصريين، فلما لا وهي هذة المرة تُقام بالقاهرة .

وتُولي الدولة المصرية المنتخب الوطني مستويات عالية من الاهتمام والرعاية بهدف أن يستطيع منتخب مصر أن يحقق البطولة في نسختها الجديدة، وأن يظفر بيها وسط توقعات بمنافسة كبيرة نظراً لتقدم المستوى الذي تشهده معظم المنتخبات الإفريقية، وفي إطار خِضم الاستعدادات للبطولة التي سوف تنطلق يوم 26-6-2019 ويفتتحها المنتخب المصري بمباراته ضد زيمبابوي، قام الرئيس المصري صباح اليوم السبت بزيارة لمعسكر منتخب بلاده والمُقام حالياً بإستاد الدفاع الجوي .. فما هي تفاصيل تلك الزيارة .. نقدمها لكم بالصور شامل الهدية التذكارية التي قدمها لاعبي المنتخب للرئيس .

السيسي يزور مُعسكر المنتخب المصري

حيث أكدت وسائل إعلام محلية مصرية، قيام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت 15 يونيو وقُبيل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا والمقامة بالقاهرة، بزيارة لمعسكر منتخب بلاده، التقى خلال تلك الزيارة بجميع لاعبي المنتخب الوطني، يتقدمهم الجهاز الفني للمنتخب وأعضاء اتحاد الكرة المصري .

وطالب السيسي اللاعبين ببذل كل الجهد لتحقيق أحلام الشعب المصري بالفوز بالبطولة، مؤكداً أن الشعب ينظر للاعبي المنتخب بحب واحترام، وأضاف أنه على ثقة كاملة من قدرة اللاعبين على تحقيق أحلام الجماهير .

وقام لاعبي المنتخب بإهداء الرئيس قميص المنتخب المصري الرسمي، حاملاً توقيعات جميع اللاعبين، والذي تلقاه الرئيس المصري بتقدير وسعادة .

وأعرب لاعبي المنتخب خلال زيارة الرئيس عن خالص شكرهم بتلك الزيارة التي يرونها دافعاً لهم لتحقيق ثقة الدولة والشعب المصري فيهم خلال البطولة الإفريقية .