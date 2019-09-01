بالصور| كيف استقبلت مصر أبطال الكرة الطائرة بعد تحقيق المركز الرابع ببطولة العالم

العديد من البطولات تحققها مصر وربما ليس في قائمة وسجل أبطالها أصحاب اللعبة الشعبية الأولى وأصحاب الدعم الأكبر في القطاع الرياضي المصري وهم لاعبي كرة القدم، فرغم ما قد يتلقاه أصحاب الألعاب الجماعية الأخرى مثل اليد أو الطائرة أو حتى الفردية كالسباحة والاسكواش من دعم محدود إلا أنهم حقاً صنعوا هذا العام 2019 العديد من الانجازات الحقيقية والعالمية التي شرفت الوطن أمام العالم، ففي هذا العام توجت مصر بالبطولة الإفريقية للسباحة، وتتوج مصر ببطولة العالم لناشئي الاسكواش وببطولة العالم لناشئي اليد، وأخير يحقق أبطال الطائرة من الناشئين المركز الرابع على العالم في أحدث تتويج وبطولة وانجاز جديد لمصر.. ونحن ننقل لكم بالصور استقبالهم في مطار القاهرة بفجر اليوم.

استقبال أبطال مصر للكرة الطائرة بمطار القاهرة اليوم

فبعد أن تمكن أبطال مصر من ناشئي الكرة الطائرة من تحقيق ستة انتصارات من إجمالي ثمانية لقاءات تمكن فيها منتخب الطائرة من إحراج فرق كبيرة وحقق في النهاية المركز الرابع، حيث كان المشوار حافلاً بالنصر على كل من بيلاروسيا وألمانيا والأرجنتين واليابان والمكسيك ونيجيريا ولم يحالفه الحظ أمام المنتخب الايطالي في نصف النهائي والأرجنتيني للفوز بالمركز الثالث.. يحقق أبطال الطائرة المركز الرابع.

ومع تحقيقهم المركز الرابع في لعبة جماعية صعبة وشرسة، نال أبطال مصر من ناشئي الكرة الطائرة تقدير جميع المراقبين لبطولة العالم للكرة الطائرة للناشئين 2019 والتي أقيمت في تونس بعد أداء رجولي ورائع من قبلهم.

ولقد استقبلهم اليوم بعثة رسمية فجراً بمطار القاهرة، حيث تأخر وصول طائرتهم ساعتين عن الموعد المحدد، وكان في مقدمة مستقبليهم رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، وأيضاً المدير الفني للمنتخبات باتحاد الكرة الطائرة، ولم ترصد الكاميرات أي استقبال من مسئولين أعلى في قطاع الرياضة المصري، وربما يكون لتأخر موعد الوصول سبب في ذلك وينتظر أعضاء ولاعبي فريق الطائرة استقبالا رسمياً حكوميا يتطلعون إليه بقيادة وزير الشباب.