بالفيديو: مشجع إيطالى يقتحم أرض الملعب بالبراشوت فى مباراة إنتر ميلان وساسولو

شهدت الملاعب الإيطالية واقعة غريبة ومثيرة للجدل، وتعد من الطرائف والغرائب التى نشاهدها فى الملاعب الرياضية، حيث فوجئ الجميع فى مباراة إنترميلان وساسولو بالجولة الثامنة من الدوري الإيطالي بهبوط مشج إلى أرض الملعب بالبراشوت فى واقعة طريفة تعد من الغرائب والعجائب.







وكانت المباراة التى جمعت بين فريق إنترميلان وساسولو فى الكاليتشو الإيطالى والتى انتهت بفوز الإنتر على ساسولو بنتيجة 4-3 قد شهدت فى أحداث الشوط الأول من المباراة نزول شخص مجهول إلى أرض ملعب “مابي” بالبراشوت، ولم يتم الكشف حتى الآن عن سبب اقتحام هذا الشخص لأرض الملعب بهذه الطريقة.







وفور نزول المشجع الإيطالى أرض الملعب نزل واستغرب الموقف وبسرعة قام الأفراد المسئولين عن أمن المباراة باصطحاب هذا الشخص إلى خارج أرض الملعب وسط دهشة واستغراب الجميع، وقام الحكم باستئناف المباراة مباشرة بدون أى مشاكل على الإطلاق.

وقد انتهت المباراة بفوز الإنتر بأرعة أهداف مقابل ثلاثة لفريق ساسولو، وأحرز أهداف إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز هدفين، ولوكاكو هدفين، بينما أحرز أهداف فريق ساسولو كل من بيراردي، وديوريتشينش، وجيمريى بوجا.

وبعد فوز انتر ميلان على ساسولو بنتيجة 4 – 3 فقد ارتفع رصيد إنتر ميلان الإيطالى إلى 21 نقطة واحتل بها المركز الثانيفى ترتيب الدوري الإيطالى خلف فريق يوفينتوس الإيطالى متصدر جدول الدوري برصيد 22 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان بينما تجمد رصيد فريق ساسولو عند 6 نقاط احتل بها المركز الخامس عشر.