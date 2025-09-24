بالمواعيد.. جدول مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2025-1447

تنطلق منافسات الأسبوع الرابع من بطولة دوري روشن للمحترفين موسم 2025 وسط ترقب جماهيري كبير، حيث تشهد هذه الجولة مواجهات قوية بين الكبار، أبرزها مباراة الاتحاد ضد النصر، ومباراة الهلال أمام الأخدود، إلى جانب لقاءات مهمة للأهلي والشباب. وفيما يلي جدول مواعيد المباريات بالتفصيل:

اليوم والتاريخ المباراة الملعب الوقت الخميس 25 سبتمبر 2025 الخليج × التعاون استاد الأمير محمد بن فهد (الدمام) 18:10 الخميس 25 سبتمبر 2025 الشباب × الخلود اس اتش جي أرينا (الرياض) 18:25 الخميس 25 سبتمبر 2025 الهلال × الأخدود ملعب المملكة أرينا (الرياض) 21:00 الجمعة 26 سبتمبر 2025 الأهلي × الحزم استاد مدينة الملك عبدالله (بريدة) 18:35 الجمعة 26 سبتمبر 2025 ضمك × الاتفاق ملعب نادي ضمك (خميس مشيط) 18:40 الجمعة 26 سبتمبر 2025 الاتحاد × النصر ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) 21:00 السبت 27 سبتمبر 2025 الرياض × نيوم اس اتش جي أرينا (الرياض) 18:20 السبت 27 سبتمبر 2025 النجمة × الفيحاء استاد مدينة الملك عبدالله (بريدة) 18:35 السبت 27 سبتمبر 2025 الفتح × القادسية ملعب نادي الفتح (الأحساء) 21:00

أبرز مباريات الأسبوع الرابع من الدوري السعودي

تتجه الأنظار بشكل خاص إلى مباراة الاتحاد ضد النصر يوم الجمعة، حيث يدخل النصر الجولة متصدراً جدول الترتيب برصيد 12 نقطة من 3 مباريات، بينما يحل الاتحاد في المركز الثاني بـ10 نقاط، وهو ما يمنح هذه القمة أهمية مضاعفة في صراع الصدارة.

أيضًا، يترقب عشاق الكرة السعودية مواجهة الهلال أمام الأخدود في الرياض، حيث يسعى “الزعيم” إلى مواصلة انتصاراته والبقاء في دائرة المنافسة، بينما يحاول الأخدود تحقيق مفاجأة أمام أحد أكبر أندية المملكة.

كما يحظى لقاء الأهلي ضد الحزم بمتابعة واسعة، خاصة مع الأداء المميز الذي يقدمه الراقي منذ بداية الموسم، بجانب مواجهة الشباب والخلود التي قد تحمل الكثير من الإثارة.

بهذا، تبدو الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي مليئة بالقمم الكروية والتحديات، في انتظار ما ستسفر عنه النتائج التي قد تعيد ترتيب المراكز مبكرًا.