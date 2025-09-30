بالمواعيد.. جدول مباريات دوري أبطال الخليج للأندية 2025-2026 والقنوات الناقلة

تنطلق منافسات دور المجموعات من دوري أبطال الخليج للأندية 2025-2026 وسط ترقب كبير من جماهير الكرة الخليجية، حيث تجمع البطولة أقوى الأندية من مختلف الدول في مواجهات مثيرة تحمل الكثير من الندية والإثارة. وتشهد المباريات صراعًا مبكرًا على بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية، في ظل تقارب المستويات والرغبة الكبيرة لكل فريق في إثبات ذاته.
الجولة الأولى
|التاريخ
|المباراة
|الملعب
|الساعة
|30 سبتمبر 2025
|العين × سترة
|هزاع بن زايد
|18:30
|30 سبتمبر 2025
|زاخو × القادسية
|استاد زاخو الدولي
|20:30
|1 أكتوبر 2025
|الريان × التضامن حضرموت
|استاد أحمد بن علي
|18:00
|1 أكتوبر 2025
|الشباب السعودي × النهضة العماني
|Al Shabab Club Stadium
|20:00
الجولة الثانية
|التاريخ
|المباراة
|الملعب
|الساعة
|21 أكتوبر 2025
|الشباب السعودي × التضامن حضرموت
|استاد سعود بن عبد الرحمن
|20:00
|22 أكتوبر 2025
|سترة × زاخو
|مدينة خليفة
|18:00
|22 أكتوبر 2025
|النهضة العماني × الريان
|استاد مجمع السلطان قابوس
|18:30
|22 أكتوبر 2025
|القادسية × العين
|استاد محمد الحمد
|20:00
الجولة الثالثة
|التاريخ
|المباراة
|الملعب
|الساعة
|4 نوفمبر 2025
|القادسية × سترة
|مدينة خليفة
|17:00
|4 نوفمبر 2025
|العين × زاخو
|استاد زاخو الدولي
|19:00
|5 نوفمبر 2025
|التضامن حضرموت × النهضة العماني
|استاد مجمع السلطان قابوس
|16:00
|5 نوفمبر 2025
|الشباب السعودي × الريان
|استاد سحيم بن حمد
|20:00
الجولة الرابعة
|التاريخ
|المباراة
|الملعب
|الساعة
|23 ديسمبر 2025
|زاخو × العين
|هزاع بن زايد
|16:30
|23 ديسمبر 2025
|الريان × الشباب السعودي
|Al Shabab Club Stadium
|17:15
|23 ديسمبر 2025
|سترة × القادسية
|استاد محمد الحمد
|19:00
|24 ديسمبر 2025
|التضامن حضرموت × النهضة العماني
|استاد سعود بن عبد الرحمن
|17:30
الجولة الخامسة
|التاريخ
|المباراة
|الملعب
|الساعة
|10 فبراير 2026
|سترة × العين
|مدينة خليفة
|17:00
|10 فبراير 2026
|زاخو × القادسية
|استاد محمد الحمد
|19:00
|11 فبراير 2026
|الريان × التضامن حضرموت
|استاد سعود بن عبد الرحمن
|16:30
|11 فبراير 2026
|الشباب السعودي × النهضة العماني
|استاد مجمع السلطان قابوس
|17:00
الجولة السادسة
|التاريخ
|المباراة
|الملعب
|الساعة
|17 فبراير 2026
|زاخو × سترة
|استاد زاخو الدولي
|17:30
|17 فبراير 2026
|العين × القادسية
|هزاع بن زايد
|18:30
|18 فبراير 2026
|النهضة العماني × الريان
|استاد أحمد بن علي
|17:30
|18 فبراير 2026
|التضامن حضرموت × الشباب السعودي
|Al Shabab Club Stadium
|17:30
القنوات الناقلة للبطولة
يتم نقل مباريات دوري أبطال الخليج للأندية على عدد من القنوات الرياضية على النحو التالي:
- القناة السعودية الرياضية الأولى.
- عمان الرياضية.
- العراقية الرياضية.
- قنوات الكأس الرياضية.
- قناة دبي الرياضية.