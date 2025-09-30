بالمواعيد.. جدول مباريات دوري أبطال الخليج للأندية 2025-2026 والقنوات الناقلة

تنطلق منافسات دور المجموعات من دوري أبطال الخليج للأندية 2025-2026 وسط ترقب كبير من جماهير الكرة الخليجية، حيث تجمع البطولة أقوى الأندية من مختلف الدول في مواجهات مثيرة تحمل الكثير من الندية والإثارة. وتشهد المباريات صراعًا مبكرًا على بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية، في ظل تقارب المستويات والرغبة الكبيرة لكل فريق في إثبات ذاته.

الجولة الأولى

التاريخ المباراة الملعب الساعة 30 سبتمبر 2025 العين × سترة هزاع بن زايد 18:30 30 سبتمبر 2025 زاخو × القادسية استاد زاخو الدولي 20:30 1 أكتوبر 2025 الريان × التضامن حضرموت استاد أحمد بن علي 18:00 1 أكتوبر 2025 الشباب السعودي × النهضة العماني Al Shabab Club Stadium 20:00

الجولة الثانية

التاريخ المباراة الملعب الساعة 21 أكتوبر 2025 الشباب السعودي × التضامن حضرموت استاد سعود بن عبد الرحمن 20:00 22 أكتوبر 2025 سترة × زاخو مدينة خليفة 18:00 22 أكتوبر 2025 النهضة العماني × الريان استاد مجمع السلطان قابوس 18:30 22 أكتوبر 2025 القادسية × العين استاد محمد الحمد 20:00

الجولة الثالثة

التاريخ المباراة الملعب الساعة 4 نوفمبر 2025 القادسية × سترة مدينة خليفة 17:00 4 نوفمبر 2025 العين × زاخو استاد زاخو الدولي 19:00 5 نوفمبر 2025 التضامن حضرموت × النهضة العماني استاد مجمع السلطان قابوس 16:00 5 نوفمبر 2025 الشباب السعودي × الريان استاد سحيم بن حمد 20:00

الجولة الرابعة

التاريخ المباراة الملعب الساعة 23 ديسمبر 2025 زاخو × العين هزاع بن زايد 16:30 23 ديسمبر 2025 الريان × الشباب السعودي Al Shabab Club Stadium 17:15 23 ديسمبر 2025 سترة × القادسية استاد محمد الحمد 19:00 24 ديسمبر 2025 التضامن حضرموت × النهضة العماني استاد سعود بن عبد الرحمن 17:30

الجولة الخامسة

التاريخ المباراة الملعب الساعة 10 فبراير 2026 سترة × العين مدينة خليفة 17:00 10 فبراير 2026 زاخو × القادسية استاد محمد الحمد 19:00 11 فبراير 2026 الريان × التضامن حضرموت استاد سعود بن عبد الرحمن 16:30 11 فبراير 2026 الشباب السعودي × النهضة العماني استاد مجمع السلطان قابوس 17:00

الجولة السادسة

التاريخ المباراة الملعب الساعة 17 فبراير 2026 زاخو × سترة استاد زاخو الدولي 17:30 17 فبراير 2026 العين × القادسية هزاع بن زايد 18:30 18 فبراير 2026 النهضة العماني × الريان استاد أحمد بن علي 17:30 18 فبراير 2026 التضامن حضرموت × الشباب السعودي Al Shabab Club Stadium 17:30

القنوات الناقلة للبطولة

يتم نقل مباريات دوري أبطال الخليج للأندية على عدد من القنوات الرياضية على النحو التالي: