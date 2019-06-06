ببغاء يغني لمحمد صلاح “مو صلاح” Egyptian king ويشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أصبح محمد صلاح معشوق الجماهير في ليفربول منذ الانضمام لصفوف الفريق الإنجليزي قادماً من فريق روما الإيطالي وأصبح الجمهور يتغنى باسم محمد صلاح حتى أصبح أيقونة كبيرة للمشجعين والأطفال والشباب، واستطاع صلاح أن يخطف قلوب جميع المشجعين بالأداء والاسلوب الرائع داخل وخارج المستطيل الأخضر وحصد محمد صلاح أول بطولة له مع ليفربول والفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا وساهم بهدف في المباراة النهائية من ركلة جزاء.

ببغاء يغني لمحمد صلاح

انتشر فيديو الببغاء الذي يقلد جمهور ليفربول ويتغنى باسم محمد صلاح والذي نشرته صاحبته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ليدهش الجميع ويغني “مو صلاح ” الملك المصري

وأصبح محمد صلاح معشوق الجميع في ليفربول بعد موسمين رائعين، استطاع فيها ليفربول العودة لمنصات التتويج مرة أخرى عبر بوابة دوري أبطال أوروبا البطولة الأغلى والأكبر متابعة في أوروبا وفي العالم وترشح محمد صلاح إلى جائزة أفضل لاعب في العالم العام الماضي بجانب الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو بعد موسم رائع.

محمد صلاح وليفربول

أصبح محمد صلاح النجم الأول في صفوف ليفربول بعد قدومه من روما ويعتبر محمد صلاح أغلى صفقة ابرمها الفريق الانجليزي في التاريخ وارتفع سعر محمد صلاح 5 أضعاف ثمن شراؤه من روما بعد عامين فقط في صفوف ليفربول وبعد ترشحه لجائزة أفضل لاعب في العالم العام الماضي ومن المتوقع أن يتم ترشيحه للبالون دور في حالة الفوز بكأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر