بتواجد آسيوي.. جدول نصف نهائي كأس العالم للشباب اليوم – وتردد القنوات المفتوحة الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء مباريات قبل نهائي كأس العالم للشباب 2019 تحت 20 سنة ببولندا، بمشاركة المنتخبات الأربعة الشابة والتي نجحت في الوصول لهذا الدور، حيث وصل لهذا الدور “دور الأربعة” منتخبان من أوروبا وهما إيطاليا وأوكرانيا، ووصل منتخب من آسيا وهو منتخب كوريا الجنوبية، ومنتخب من أمريكا الجنوبية وهو الإكوادور، منتخب كوريا الجنوبية ممثل آسيا حتى الآن سيقابل الإكوادور، بينما سيتقابل الأزرق الإيطالي مع أوكرانيا، يذكر أن حامل لقب تلك البطولة هو المنتخب الإنجليزي.

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العالم للشباب 2019 تحت 20 سنة

كل الجماهير العربية والآسيوية ستتمكن من مشاهدة مباريات قبل نهائي كأس العالم للشباب اليوم على قناة مجانية مفتوحة، حيث تذيع مباراتي قبل النهائي قناة bein sports المفتوحة، والتي ستقدم تغطية شاملة للنصف النهائي، والبث المباشر للمباراتين، إلى جانب تقديم الأستوديو التحليلي بمشاركة نجوم التحليل الكروي الرياضي، تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة هو 12765 عمودي على قمر النايل سات.

مواعيد قبل نهائي كأس العالم للشباب 2019

المباراة الأول، ستجمع المنتخب الإيطالي للشباب مع منتخب أوكرانيا، وتبدأ عند الساعة 6.30 مساء بتوقيت السعودية، وتقام على ملعب غوسير، المباراة الثانية اليوم الثلاثاء في كأس العالم للشباب، ستكون مباراة الشمشون الكوري، موعد مباراة كوريا الجنوبية والإكوادور للشباب في قبل النهائي ستكون في الأوقات التالية:

الساعة 9.30مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 10.30 مساء بتوقيت الإمارات.