بتوقيت مصر والسعودية.. اعرف موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المقاولون في الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المقاولون العرب ضمن مؤجلات الدوري المصري الجولة 33 في المواجهة التي يبحث فيها الأهلى إلى حسمها خاصةً بعد إنحصار اللقب بين الأهلي والزمالك، الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري حتى الآن برصيد 74 نقطة بعد 32 مباراة، بينما ذئاب الجبل في المركز الخامس برصيد 48 نقطة بعد 33 مباراة، بعد أن حقق الفوز في 13 لقاء وتعادل في 9، بينما هُزم في 11 مباراة.

الأهلي ضد المقاولون العرب

منذ إنطلاق الدوري المصري هذا الموسم، استطاع النادي الأهلي الفوز في 23 مباراة وتعادل في 4، وتلقي 4 هزائم من إجمالي 32 مباراة خاضها، ويتبقي للنادي الأهلي مباراتين، الأولي أمام المقاولون العرب، والثانية أمام الزمالك، ويبلغ رصيد النادي الأهلي قبل بداية مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب 74 نقطة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بعد 33 مباراة استطاع الفوز منهم في 13 مباراة منذ إنطلاق الموسم وحصد حتى الآن 48 نقطة، ومن المتوقع أن يشهد لقاء الأهلي والمقاولون تنافس قوي من قبل الفريقين، خاصةً وأن الأهلي يُنافس على لقب الدوري المصري مع الزمالك صاحب المركز الثالث حتى الآن.

موعد مباراة الأهلي القادمة

من المُقرر أن تُقام مباراة الأهلي القادمة يوم الأربعاء القادم الموافق 24 يوليو 2019 في تمام الساعة الثامنة مساءً وفق توقيت القاهرة أمام المقاولون العرب في إطار مباريات الدوري المصري والتي تم تأجيلها بسبب إستضافة مصر لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019، والتي حصد فيها منتخب الجزائر اللقب الثاني في تاريخه.

المباراة المناسبة التوقيت القنوات الناقلة المقاولون العرب ضد الأهلي الدوري المصري اللقاء المؤجل من الجولة 33 الأربعاء 24-7-2019 20:00 بتوقيت مصر.

21:00 بتوقيت المملكة السعودية. أون سبورت.

النيل الرياضية.

وسوف يُقام اللقاء على استاد برج العرب، ويسعي ذئاب الجبل لحصد الثلاث نقاط لزيادة الفارق بينه وبين منافسيه، في الوقت الذي يسعي فيه الأهلي لحصد لقب الدوري المصري لهذا العام.

إحصائيات النادي الأهلي قبل مواجهه المقاولون العرب

تصدر وليد أزارو قائمة هدافي النادي الأهلي برصيد 6 أهداف، يليه علي معلول بنحو 6 أهداف أيضاً، ومروان محسن في المركز الثالث برصيد 5 أهداف، بينما تصدر علي معلول قائمة صانعي الأهداف برصيد 7 أهداف، يليه محمود وحيد برصيد 6 أهداف.

الترتيب عدد النقاط الأهداف المُسجلة كروت صفراء كروت حمراء الأول 74 51 62 1

جديراً بالذكر أن أخر مباراة خاضها النادي الأهلي في الدوري المصري قبل توقف الدوري المصري أمام النادي الإسماعيلي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بعدما كان النادي الأهلي مُتقدماً بهدف عن طريق أزارو استطاع بامبو تعديل النتيجة قبل انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنحو 6 دقائق.