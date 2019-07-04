بتوقيت مصر والسعودية.. جدول مباريات اليوم الجمعة 5-7-2019

جدول ومواعيد مباريات اليوم الجمعة نستعرضه لكم اليوم تزامناً مع بداية مباريات دور الـ16من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، البطولة التي تُقام حالياً في مصر وشارك فيها 24 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة، قد انتهي دور المجموعات يوم الثلاثاء الماضي، ومن المُقرر أن تستمر مباريات دور الـ16 حتى يوم 8 يوليو القادم، على أن يُقام نهائي كأس أمم أفريقيا 2019 يوم 19 يوليو من الشهر الجاري.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة

يواجه اليوم المنتخب المغربي نظيره بنين في إطار بطولة أمم أفريقيا 2019 في تمام الساعة السادسة مساءً، وقد تأهل منتخب المغرب بعد أن تصدر قائمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط والتي ضمت كل من منتخب كوت ديفوار، جنوب أفريقيا، ناميبيا، بينما تأهل منتخب بنين لدور ال 16 كضمن أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث.

المباراة توقيت اللقاء القناة الناقلة ملعب المباراة المغرب ضد بنين 18:00 بتوقيت مصر 19:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS MAX HD1 استاد السلام أوغندا ضد السنغال 21:00 بتوقيت مصر 22:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS MAX HD1 استاد القاهرة الدولي

بينما تأخل منتخب أوغندا لدور ال 16 بعد أن حصل على المركز الثاني في المجموعة الأولي برصيد 4 نقاط والتي ضمت كل المنتخب المصري الذي تأهل لدور ال 16 بعد حصوله على العلامة الكاملة، ومنتخب الكونغو الديمقراطية، ومنتخب زيمبابوي، وقد تأهل منتخب السنغال بعد حصولة على المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط والتي ضمت كل منتخب الجزائر وكينيا وأخيراً منتخب تنزانيا.

نتائج مباريات أمس الخميس

مباراة وحيدة تمت إقامتها مساء أمس ضمن بطولة كوبا أمريكا 2019 في إطار مباريات نصف النهائي بين تشيلي ضد بيرو، وقد استطاع منتخب بيرو الإطاحة بمنتخب تشيلي والصعود لنهائي كوبا أمريكا بعد أن انتهت نتيجة مباراة تشيلي ضد بيرو بثلاثة أهداف لمنتخب بيرو، وتمكن منتخب بيرو من إحراز هدفين في الشوط الأول وفي الدقيقة الأولي من الوقت الإضافي للمباراة تمكن منتخب بيرو من إحراز الهدف الثالث، ومن المُقرر أن يواجه منتخب البرازيل نظيره بيرو يوم الأحد القادم الموافق 7 يوليو 2019 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.