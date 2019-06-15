“بتوقيعات اللاعبين”.. لاعبو منتخب مصر يهدون قميص المنتخب للرئيس السيسي

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت 15 يونيو بزيارة معسكر المنتخب المصري لكرة القدم خلال تدريباته فى استاد الدفاع الجوي، وقد التقى سيادته بجميع أعضاء المنتخب الوطني المصري الذى سيشارك فى بكولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم والتي ستقام فى مصر فى الفترة من يوم الجمعة 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

وقد قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمصافحة جميع لاعبي وأعضاء المنتخب وشدد على جميع اللاعبين على ضرورة التحلي بالخلاق الرياضية والانضباط والسلوك الراقي حتى يكونوا واجهة حضارية لمصر وإظهار قيمة وأصالة مصر وشعبها العظيم والحفاظ على نجاح البطولة تنظيمياً وجماهيرياً، كما أكد السيد الرئيس ثقته الكاملة فى أعضاء الجهاز واللاعبين وتمنى لهم التوفيق وطالبهم ببذل أقصي جهد لإسعاد الشعب المصري.

كما توجه اللاعبين بالشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على زيارة المنتخب الوطني وذلك قل خوض مباريات البطولة الأفريقية وعاهد اللاعبين السيد الرئيس على بذل أقصى جهد لإدخال السعادة والسرور على الشعب المصري وتعاهدوا على تحقيق لقب البطولة وإهداءه لسيادة الرئيس والشعب المصري.

وقد قدم لاعبو منتخب مصر قميص المنتخب المصري وقام جميع اللاعبين بالتوقيع على قميص المنتخب بتوقيعاتهم وأهدوه للسيد الرئيس السيسي، ونعرض مجموعة من الصور لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعسكر منتخب مصر الوطني أثناء التدريبات الصبحية فى ملعب استاد الدفاع الجوي.