بث مباشر.. ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي الجولة 24 بدون تقطيع

ليفربول في تحدي جديدة الليلة في الدوري الانجليزي والجولة 24 ضد وولفرهامبتون الذي يستضيف الجولة على ملعب مولينيو معقل فريق وولفرهامبتون الذي يتطلع لكسر سلسلة انتصارات ليفربول في الدوري الانجليزي نسخة 2019-2020، ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز والابتعاد أكثر بصدارة جدول الترتيب وقتل المنافسة نهائياً في الاسابيع الأخيرة والتفرغ لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الانجليزي، ويدخل ليفربول المباراة برصيد 61 نقطة من اجمالي 22 مباراة ولم يخسر في أي لقاء حتى الآن، ويدخل وولفرهامبتون المباراة برصيد 34 نقطة في المركز السابع ويتطلع للوصول للنقطة 37 التي تضعه في المركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي مباشرة.

تشكيلة الفريقين

إليكم تشكيل ليفربول وولفرهامبتون في مباراة الليلة في الدوري الانجليزي على ملعب مولينيو:

ليفربول

وولفرهامبتون

بطاقة مباراة ليفربول وولفرهامبتون

البطولة الدوري الإنجليزي الجولة 24 موعد المباراة 23-1-2020 توقيت المباراة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر القناة الناقله بي ان سبورت 2 معلق المباراة حفيظ الدراجي ملعب المباراة مولينيو

بث مباشر

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