«بجودة عالية» القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي.. وتردد beIN Sports HD 1

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية الليلة نحو ملعب “جيتش كوميونتي”، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين ليفربول وبرينتفورد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025، في لقاء يسعى خلاله الريدز بقيادة النجم المصري محمد صلاح للعودة بقوة إلى طريق الانتصارات وتعزيز موقعهم في جدول الترتيب.

القنوات الناقلة للمباراة

وفي ظل الاهتمام الجماهيري الكبير بالمباراة، يتساءل الملايين من المتابعين عن القنوات الناقلة التي ستتولى تغطية هذا اللقاء المثير، خاصة في ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها الدوري هذا الموسم بين كبار الأندية الإنجليزية.

أعلنت شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، المالكة لحقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نقل مباراة برينتفورد وليفربول مباشرة عبر قناتها الأولى “beIN Sports HD 1”، لتتيح للجماهير متابعة المواجهة بجودة عالية وصورة واضحة.

وتُعد شبكة “بي إن سبورتس” المنصة الأبرز في تغطية مباريات الدوري الإنجليزي، إذ تقدّم بثًا تحليليًا متكاملًا يشمل فقرات ما قبل وبعد المباراة، وتحليلات فنية معمقة يقدمها نخبة من خبراء الكرة الإنجليزية والعربية.

تردد قناة beIN Sports HD 1

يمكن للجماهير ضبط أجهزة الاستقبال لمتابعة المباراة على التردد التالي:

التردد: 11013

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

موقف الفريقين في جدول الدوري

ليفربول: يحتل المركز الثالث برصيد 15 نقطة من 8 مباريات، بعدما حقق 5 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبوه 14 هدفًا واستقبلت شباكه 11.

برينتفورد: في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط، جمعها من 3 انتصارات وتعادل وحيد و4 هزائم، أحرز خلالها 11 هدفًا وتلقى 12.