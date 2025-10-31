بجودة عالية.. تابع الآن مباراة الهلال ضد الشباب مباشرة عبر قناة Thmanyah HD 1 من هذا التردد

تنطلق حاليًا مباراة الهلال ضد الشباب على أرضية ملعب المملكة أرينا في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي موسم 2025-2026، وسط أجواء جماهيرية كبيرة، وترقب واسع من عشاق الكرة السعودية لمتابعة واحدة من أقوى مباريات هذا الأسبوع.

صدام الهلال والشباب

تأتي مباراة الهلال ضد الشباب في توقيت حاسم للفريقين، فالهلال يسعى إلى الحفاظ على نتائجه الإيجابية ومواصلة مطاردة صدارة الدوري، بينما يأمل الشباب في استعادة توازنه بعد بداية متذبذبة هذا الموسم.

الهلال يدخل اللقاء بثقة كبيرة بعد سلسلة من الانتصارات، ويعتمد على منظومته الهجومية القوية، بينما يحاول الشباب كسر التفوق الأزرق التاريخي وإثبات قدرته على العودة بقوة أمام جماهيره.

قناة THmanyah HD 1 تنقل المباراة بجودة فائقة

تُعرض مباراة الهلال ضد الشباب حصريًا عبر شاشة قناة Thmanyah HD 1، ضمن باقة قنوات ثمانية الرياضية المالكة لحقوق نقل دوري روشن السعودي وجميع البطولات المحلية الكبرى.

القناة تقدم تغطية احترافية للمواجهة، مع صورة عالية الجودة HD وصوت نقي يمنح المشاهد تجربة متابعة استثنائية، إلى جانب استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة السعودية لتحليل الأداء الفني لحظة بلحظة.

تردد قناة ثمانية

يمكن استقبال قناة Thmanyah HD 1 على القمرين نايل سات وعرب سات من خلال الترددات التالية، لمتابعة القمة الكروية المنتظرة بين الهلال والشباب:

على نايل سات:

التردد: 12360 MHz

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

على عرب سات:

التردد: 11919.28 MHz

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

من هو معلق المباراة؟

يتولى المعلق الإماراتي الشهير فارس عوض مهمة التعليق على مباراة الهلال ضد الشباب عبر قناة Thmanyah HD 1، بصوته المميز وأسلوبه الحماسي الذي يضيف نكهة خاصة للقاءات الكبرى في الكرة السعودية.