“بجودة عالية”.. تابع الآن مباراة ريال مدريد وبرشلونة مباشرة على beIN Sports 1HD الناقلة للكلاسيكو

يترقب عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم مساء الأحد 26 أكتوبر 2025 مواجهة نارية بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الممتاز 2025-2026، وتكتسب المباراة أهمية كبيرة، ليس فقط لمكانتها التاريخية، بل أيضًا لتأثيرها المباشر على صدارة جدول ترتيب الليجا، حيث يتصدر ريال مدريد برصيد 24 نقطة مقابل 22 نقطة لبرشلونة.

beIN Sports 1HD الناقل الرسمي للكلاسيكو

تعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المالكة لحقوق بث مباريات الدوري الإسباني في المنطقة العربية، الجهة الرسمية والوحيدة التي تقدم البث المباشر للكلاسيكو. وخصصت الشبكة قناة beIN Sports 1HD لنقل المباراة، لتتيح للمشاهدين تجربة مشاهدة متميزة بجودة عالية، مع تغطية شاملة لكل أحداث اللقاء.

تفاصيل بث القناة:

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

جودة العرض: HD

ويصحب البث تعليق رياضي احترافي وتحليل فني للفرص الهجومية والدفاعية، ما يضمن متابعة دقيقة لكل حركة داخل الملعب، من أهداف محتملة إلى لقطات حاسمة، إضافة إلى أبرز التشكيلات وتكتيكات الفريقين.

متابعة المباراة عبر الإنترنت

بالإضافة إلى البث التلفزيوني، يمكن لعشاق كرة القدم متابعة المباراة عبر الإنترنت باستخدام منصات البث الرسمية مثل beIN Connect أو تطبيقات أخرى، ما يمنح المشاهد حرية متابعة اللقاء بجودة عالية من أي مكان في العالم.

أهمية الكلاسيكو لهذا الموسم

يمثل كلاسيكو الأرض دائمًا مناسبة خاصة تجمع بين التاريخ العريق والندية التكتيكية. ومع الصراع المحتدم على صدارة الدوري هذا الموسم، فإن المباراة بين ريال مدريد وبرشلونة تكتسب بعدًا تنافسيًا إضافيًا، حيث يسعى كل فريق للفوز بالنقاط الثلاث للحفاظ على موقعه في القمة.

ويعتبر beIN Sports 1HD البوابة الرسمية لمتابعة هذا الحدث الكروي الكبير، مع تقديم تجربة مشاهدة مميزة تشمل التعليق والتحليل الفني المباشر، لتلبية تطلعات ملايين الجماهير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.