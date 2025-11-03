بجودة HD.. أين يمكنني مشاهدة ‎الغرافة – نادي الهلال؟

تترقب جماهير كرة القدم مباراة الهلال السعودي ضد الغرافة القطري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025/2026، والمقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين على ملعب ثاني بن جاسم. ويتساءل الكثير من المشجعين عن كيفية مشاهدة هذه المباراة المهمة عبر الإنترنت، خاصة في ظل البث الحصري لمباريات البطولة عبر قناة بي إن سبورتس.

متى تقام المباراة؟

تُقام المباراة بين الهلال و الغرافة في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة اليوم الاثنين، 3 نوفمبر 2025. ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية و الدوحة، بينما ستنطلق في 8:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال

لجماهير كرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذين يرغبون في متابعة المباراة، ستكون قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025/2026. خصصت قناة بي إن سبورتس 1 HD نقل المباراة مباشرة عبر شاشتها، مع التعليق العربي من حسن العيدروس.

كما ستكون المباراة متاحة أيضًا عبر قناة الكأس 5 HD، التي خصصت لها المعلق أحمد الطيب، مما يوفر للمشاهدين خيارًا آخر للاستمتاع بتعليق مختلف على نفس المباراة.

كيفية مشاهدة المباراة عبر الإنترنت

يمكنك متابعة مباراة الهلال والغرافة مباشر عبر خدمة بي إن كونكت، التي توفر لك فرصة متابعة اللقاء عبر الإنترنت في حالة لم تتمكن من متابعة البث التلفزيوني. عليك الاشتراك في باقة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026 للاستفادة من هذه الخدمة، حيث يقدم الموقع بثًا مباشرًا لمباريات البطولة بجودة عالية وبدون تقطيع.