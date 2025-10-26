بجودة HD.. أين يمكنني مشاهدة ‎ريال مدريد – نادي برشلونة؟

تشهد ملاعب العاصمة الإسبانية مدريد مساء اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 واحدة من أبرز المواجهات الكروية في العالم، عندما يلتقي ريال مدريد مع غريمه التقليدي برشلونة في مباراة الكلاسيكو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لموسم 2025/2026.

القنوات الناقلة وكيفية مشاهدة الكلاسيكو

يتساءل الكثير من الجمهور أين يمكنني مشاهدة مباراة الكلاسيكو اليوم بين الريال وبرشلونة، والإجابة تتجلى في عدة خيارات رسمية تتيح متابعة المباراة بشكل مباشر ومريح:

قنوات بي إن سبورتس المشفرة: تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات الدوري الإسباني، وستقوم بنقل مباراة الكلاسيكو مباشرة عبر قناة beIN Sports 1 HD.

الملخصات والتغطية المجانية: لمحبي متابعة الأحداث بشكل مجاني، يمكنكم متابعة الملخصات الرسمية والتغطية اللحظية من خلال الحسابات الرسمية للشبكة على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقدم تحليلات ومشاهد لأبرز لقطات المباراة.

منصة beIN Connect: لعشاق المشاهدة عبر الإنترنت، يمكن متابعة اللقاء عبر خدمة beIN Connect، مع الاشتراك في باقة الدوري الإسباني المدفوعة، مما يتيح تجربة مشاهدة عالية الجودة مع إمكانية متابعة كافة المباريات الأخرى.

موعد انطلاق المباراة

وتقام المباراة على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الملكي، في تمام الساعة 6:15 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم لمتابعة هذا الحدث الكروي الكبير، الذي يجمع بين تاريخ طويل من التنافس الرياضي بين الفريقين.

بطاقة المباراة