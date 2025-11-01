بجودة HD.. أين يمكنني مشاهدة ‎ريال مدريد – نادى فالنسيا؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإسبانية مساء اليوم نحو ملعب سانتياجو برنابيو، حيث يستضيف ريال مدريد نظيره فالنسيا في مواجهة نارية ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني موسم 2025-2026، ومع اقتراب موعد المباراة، يتساءل الكثير من الجماهير أين يمكنني مشاهدة مباراة ريال مدريد – فالنسيا بجودة HD؟ إليك التفاصيل الكاملة.

موعد مباراة الريال وفالنسيا

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة (23:00)، ومنتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة (00:00).

ويقام اللقاء على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة مدريد، وسط حضور جماهيري ضخم يتطلع لمشاهدة كوكبة نجوم الميرينجي بقيادة المدرب تشابي ألونسو.

القناة الناقلة للمباراة بجودة HD

تعد شبكة بي إن سبورتس (beIN SPORTS) القطرية الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستعرض المباراة مباشرة على قناة: beIN Sports HD 2.

وتم تخصيص تعليق صوتي للمعلق عامر الخوذيري، الذي سيواكب أحداث اللقاء لحظة بلحظة بصوته المميز وتحليله الفني الدقيق، ما يجعل المشاهدة أكثر تشويقًا ومتعة لعشاق الكرة الإسبانية.

كيف يمكن مشاهدة المباراة أونلاين بجودة عالية؟

لعشاق المشاهدة عبر الإنترنت، يمكن متابعة اللقاء عبر خدمة beIN CONNECT التابعة لشبكة بي إن سبورتس، والتي تتيح بث المباريات بجودة HD وFull HD على الهواتف الذكية، أجهزة الكمبيوتر، والتلفزيونات الذكية.

كل ما تحتاجه هو: