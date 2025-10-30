بجودة HD.. أين يمكنني مشاهدة ضمك – الفتح؟

تتجه أنظار جماهير كرة القدم السعودية مساء اليوم إلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، حيث تُقام المواجهة المرتقبة بين ضمك والفتح ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025-2026، في لقاء يحمل في طيّاته الكثير من الندية والإثارة بين فريقين يبحث كل منهما عن تصحيح المسار وحصد النقاط الثلاث.

موعد المباراة

تنطلق صافرة البداية لمباراة ضمك ضد الفتح اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، في تمام:

6:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة

5:15 مساءً بتوقيت القاهرة وليبيا والسودان

7:15 مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط

4:15 مساءً بتوقيت تونس والجزائر

وينتظر أن تكون المباراة مليئة بالحماس منذ دقائقها الأولى، نظرًا لرغبة كلا الفريقين في اقتناص النقاط الثلاث، وهو ما يجعل المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات.

القنوات الناقلة

تُبث مباراة ضمك والفتح حصريًا عبر شبكة ثُمَانِيَة (Thmanyah)، المالكة لحقوق بث مباريات دوري روشن السعودي للموسم الحالي، وقد أعلنت الشبكة أن قناة Thmanyah 3 Sports HD ستكون الناقل الرسمي للقاء، مع تغطية فنية شاملة تتضمن استوديو تحليلي قبل انطلاق المباراة وبعد نهايتها، بمشاركة مجموعة من أبرز المحللين الرياضيين السعوديين والعرب.

وستقدم القناة تغطية ميدانية خاصة من ملعب المباراة، تشمل تصريحات ما قبل اللقاء، وتحليل أداء الفريقين في شوطي المباراة، إضافة إلى فقرة خاصة عن أبرز لقطات وأهداف الجولة السابعة.

كيفية مشاهدة المباراة مباشرة

يمكن للمشجعين متابعة مباراة الفتح وضمك بث مباشر من خلال تطبيق ثمانية (Thmanyah App)، وهو التطبيق الرسمي للشبكة الناقلة، ويتيح التطبيق إمكانية مشاهدة اللقاءات عبر البث بجودة عالية الدقة (HD) أو فائقة الوضوح (Full HD)، مع خيارات تعليق مختلفة.

كما يمكن الاشتراك في الباقات الرياضية عبر التطبيق لمتابعة جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك وبقية البطولات المحلية.