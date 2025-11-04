بجودة HD.. أين يمكنني مشاهدة ‎ليفربول – ريال مدريد؟

تترقب جماهير كرة القدم حول العالم واحدة من أقوى المواجهات الأوروبية، حيث يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي مع نظيره ريال مدريد الإسباني مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وتقام المباراة على ملعب “أنفيلد”، في قمة كروية مرتقبة تجمع بين تاريخين كبيرين وصراعٍ متجدد بين “الريدز” و”الملكي” على زعامة القارة الأوروبية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول والريال

يمكن لعشاق كرة القدم متابعة مباراة ليفربول ضد ريال مدريد مباشرة عبر شبكة beIN Sports القطرية، المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي، الذي يُعد من أبرز الأصوات العربية في تغطية المواجهات الكبرى.

تردد قناة beIN Sports 1 HD على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بينما تُقام عند منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

متابعة البث عبر الإنترنت

يمكن أيضًا متابعة اللقاء من خلال خدمة beIN CONNECT الرقمية، التي تتيح للمشتركين مشاهدة المباراة بجودة عالية عبر الإنترنت، من أي مكان وفي أي وقت، باستخدام الأجهزة الذكية أو الحواسيب المحمولة.