بجودة HD.. أين يمكنني مشاهدة ‎مباراة الأهلي – الرياض مباشرة؟

في مواجهة مرتقبة ينتظرها عشاق الكرة السعودية، يستضيف الأهلي السعودي نظيره الرياض على أرضية ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، في لقاء يحمل في طياته الكثير من الندية والطموح بين الفريقين الباحثين عن النقاط الثلاث.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الرياض

تعد منصة ثمانية (Thmanyah) الناقل الرسمي والحصري لمنافسات دوري روشن السعودي وجميع البطولات المحلية داخل المملكة، مع توفير خدمة البث الحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجانًا وبدون اشتراك.

وستُبث مباراة الأهلي والرياض عبر قناة Thmanyah 1 HD، التي خصصتها الشبكة لنقل أحداث المواجهة بشكل مباشر وبجودة عالية.

تردد قناة ثمانية الناقلة للمباراة

على القمر الصناعي نايل سات:

القناة: ثمانية 1

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 (DVB-S2)

على القمر الصناعي عرب سات:

القناة: ثمانية 1

التردد: 11919.28

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 (DVB-S2)

كيفية مشاهدة البث المباشر

يمكن متابعة المباراة لحظة بلحظة عبر تطبيق منصة ثمانية المتاح على الهواتف الذكية وأجهزة التلفاز الذكية، والذي يوفر خدمة البث المباشر بجودة عالية لكل مباريات الدوري السعودي دون رسوم اشتراك.

موعد انطلاق المباراة

تُقام المباراة مساء الخميس 30 أكتوبر 2025 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، ضمن الجولة السابعة من البطولة، وستبدأ المواجهة في المواعيد التالية: