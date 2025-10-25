بجودة HD.. أين يمكنني مشاهدة مباراة الأهلي – إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا؟

تتجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية والمصرية مساء اليوم، السبت الموافق 25 أكتوبر 2025، إلى ستاد القاهرة الدولي، حيث يستضيف النادي الأهلي المصري منافسه إيجل نوار البوروندي في مواجهة حاسمة ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2025-2026.

موعد انطلاق المباراة

من المقرر أن تنطلق المباراة في المواعيد التالية:

التاريخ: السبت 25 أكتوبر 2025

الساعة: 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

الملعب: ستاد القاهرة الدولي

وسيكون اللقاء فرصة جديدة أمام جماهير الأهلي لمؤازرة فريقها في بداية مشواره الإفريقي، حيث يسعى النادي لتحقيق انطلاقة قوية تؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب القاري.

القنوات الناقلة لمباراة اليوم

سيتم نقل المباراة حصريًا عبر شاشة قناة ON Sport 1، التي تمتلك حقوق بث مباريات الأهلي في الأدوار التمهيدية من بطولة دوري أبطال إفريقيا داخل مصر وشمال إفريقيا، وتوفر القناة تغطية متكاملة تشمل استديو تحليلي قبل وبعد المباراة، بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم الكرة المصرية السابقين لتحليل الأداء الفني للفريقين.

اسم القناة: ON Sport 1 HD

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معلق مباراة الأهلي

أسندت شبكة ON Sport مهمة التعليق على اللقاء إلى المعلق الرياضي محمد عفيفي، الذي سيقود الوصف التفصيلي للمباراة، بما يضمن للمشاهدين تجربة متابعة مليئة بالحماس والتفاعل.

كيف تشاهد المباراة عبر الإنترنت؟

لمن يرغب في متابعة اللقاء عبر الإنترنت، يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد إيجل نوار من خلال تطبيق “ON Sport”، المتاح عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، والذي يتيح مشاهدة القنوات بجودة عالية داخل وخارج مصر.

هل تأهل الأهلي رسميًا إلى دور المجموعات؟

في حال نجاح الأهلي في تحقيق الفوز أو التعادل في مباراة الليلة، فإنه سيضمن التأهل رسميًا إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026، ليمضي بخطى ثابتة نحو هدفه الأكبر وهو استعادة اللقب الإفريقي الذي طالما ارتبط باسم النادي الأهلي وتاريخه العريق في القارة السمراء.