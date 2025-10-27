بجودة HD.. أين يمكنني مشاهدة مباراة الأهلي والباطن مباشرة بكأس خادم الحرمين؟

يستعد عشاق كرة القدم السعودية الليلة لمتابعة مواجهة قوية ومثيرة، عندما يحل الأهلي السعودي ضيفًا ثقيلًا على الباطن، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، في لقاء يحمل طابع الندية والإثارة بين فريقين يدخلان المباراة بطموحات مختلفة لكن بهدف واحد، وهو خطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

الأهلي يبحث عن فوزه الثالث والتأهل للربع النهائي

ويدخل الأهلي المواجهة تحت قيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله وهو يعيش حالة من الاستقرار الفني والمعنوي بعد تحقيقه فوزين متتاليين في مختلف البطولات، آخرهما أمام النجمة في دوري روشن السعودي، في لقاء أعاد الثقة إلى الفريق بعد فترة من تذبذب الأداء.

ويطمح يايسله إلى مواصلة سلسلة الانتصارات والعبور إلى الدور التالي من البطولة الأغلى في الكرة السعودية، في خطوة جديدة نحو المنافسة الجادة على اللقب الذي يُعد من بين أهم أهداف الفريق هذا الموسم.

ويُعوّل المدرب الألماني على خبرة عناصره الدولية وقدرتهم على التعامل مع مباريات الكؤوس، خاصة في ظل الرغبة القوية لدى اللاعبين لاستعادة أمجاد الأهلي في البطولة التي يحمل فيها الفريق الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بـ13 لقبًا، وهو ما يمنحه دوافع إضافية لتقديم عرض قوي أمام الباطن.

تفوق أهلاوي في سجل المواجهات المباشرة

وعلى صعيد التاريخ، يتفوق الأهلي بوضوح في المواجهات المباشرة أمام الباطن، حيث التقى الفريقان في خمس مواجهات سابقة، فاز الأهلي في ثلاث مباريات، وتعادل في اثنتين، بينما لم يخسر في أي مواجهة، ما يمنحه أفضلية معنوية قبل لقاء الليلة.

ورغم ذلك، حذر يايسله لاعبيه من الاستهانة بالمنافس، مشيرًا إلى أن مباريات الكؤوس لا تعترف بالأسماء، وأن المفاجآت تبقى واردة في مثل هذه الأدوار الإقصائية.

الباطن يتمسك بالأمل ويبحث عن المفاجأة

في المقابل، يدخل الباطن اللقاء بطموح كبير لصناعة مفاجأة جديدة في كأس خادم الحرمين الشريفين، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور على ملعبه في حفر الباطن، أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية تقوده إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخه الحديث.

ويأمل مدرب الفريق في استغلال الضغط الواقع على الأهلي باعتباره المرشح الأبرز للفوز، وتقديم أداء منضبط تكتيكيًا يمنح فريقه فرصة للرد بالمثل ومباغتة “الراقي” بهدف مبكر يخلط أوراق اللقاء.

القنوات الناقلة للمباراة

تقام مواجهة الأهلي والباطن في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن، في أجواء جماهيرية مرتقبة.

وسيتم نقل المباراة حصريًا عبر قناة “Thmanyah 1HD” التابعة لشبكة قنوات ثمانية، كما يمكن متابعتها عبر تطبيق “ثمانية” الرسمي المخصص للبث المباشر عبر الإنترنت.

كيفية مشاهدتها عبر الإنترنت

يمكنك متابعة المباراة مباشرة من خلال الدخول إلى منصة Thmanyah الإلكترونية عبر تطبيقها على الهواتف الذكية، ثم تسجيل الدخول أو الاشتراك في الباقة الرياضية الخاصة ببث مباريات كأس الملك.