بجودة HD.. أين يمكنني مشاهدة مباراة الدحيل ضد شباب الأهلي مباشر في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

تتجه الأنظار إلى مباراة الدحيل القطري ضد شباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي واحدة من أبرز المواجهات في الجولة الرابعة من البطولة لموسم 2025-2026. المباراة تجمع بين فريقين يسعيان إلى تحسين نتائجهما في المجموعة، وكل منهما يتطلع للفوز وحصد النقاط الثلاث.

كيفية مشاهدة المباراة؟

إذا كنت ترغب في متابعة هذا اللقاء الحاسم عبر الإنترنت أو عبر التلفاز فيمكنك القيام بذلك عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال آسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولذا، ستكون القناة الرئيسية التي يمكنك من خلالها متابعة مباراة الدحيل ضد شباب الأهلي هي قناة beIN Sports 1 HD، التي ستبث المباراة مباشرة.

إذا كنت تفضل متابعة المباراة عبر الإنترنت، توفر بي إن سبورتس أيضًا خدمة beIN CONNECT، التي تتيح لك مشاهدة المباريات بشكل مباشر عبر الإنترنت من خلال جهاز الكمبيوتر أو الهواتف الذكية.

موعد انطلاق المباراة

تقام مباراة الدحيل ضد شباب الأهلي ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الإثنين 3 نوفمبر 2025، حيث تنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موقف الفريقين بدوري الأبطال

يدخل فريق شباب الأهلي المباراة وهو في موقف قوي نسبياً في المجموعة، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وهو يسعى لتحقيق فوزه الثالث في البطولة من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى الأدوار التالية، وربما التقدم إلى صدارة المجموعة إذا ما حقق الفوز في هذه المباراة.

الفريق الإماراتي قدم أداءً قويًا في الجولات الماضية، حيث حقق فوزًا كبيرًا على ناساف الأوزبكي برباعية مقابل هدف، مما يمنحه ثقة كبيرة قبل هذه المباراة الهامة.

أما فريق الدحيل القطري، فيواجه تحديات كبيرة، حيث يقبع في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة فقط من 3 مباريات. الدحيل لم يتمكن من تحقيق أي انتصار حتى الآن، وقد تعرض لخسارتين وتعادل في الجولات السابقة.

يتطلع الفريق القطري بقيادة مدربه جمال بلماضي إلى استعادة توازنه وتحقيق فوز مهم يعيده إلى المنافسة في المجموعة، حيث أنه في حال خسارته سيجد نفسه في موقف صعب للغاية في البطولة.