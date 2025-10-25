بجودة HD.. أين يمكنني مشاهدة مباراة القادسية – الأخدود؟

يترقب عشاق كرة القدم السعودية مواجهة مرتقبة تجمع بين القادسية والأخدود ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، وهي مباراة ينتظرها الجمهور بشغف نظرًا لأهميتها في مسار الفريقين خلال الموسم الحالي.

القنوات الناقلة للمباراة

يمكن متابعة اللقاء حصريًا عبر شبكة قنوات “ثمانية”، المالكة لحقوق بث مباريات دوري روشن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتنقل المباراة بشكل مباشر على قناة “ثمانية 2″، التي خصصت تغطية مميزة تتضمن فقرات تحليلية قبل وبعد اللقاء، مع تعليق صوتي من المعلق الرياضي راشد الدوسري.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 17:40 مساءً بتوقيت السعودية ومصر، والساعة 18:40 مساءً بتوقيت الإمارات، حيث يمكن متابعة المباراة عبر القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات على الترددات التالية:

تردد قناة “ثمانية 2”

تبث المباراة بجودة عالية الدقة (HD)، ما يمنح المشاهدين تجربة مشاهدة مميزة لأحداث اللقاء لحظة بلحظة، سواء لمتابعة استمرار تألق القادسية أو بحث الأخدود عن أولى نقاطه في الدوري.

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ التعديل ثمانية 1 نايل سات 12360 عمودي (V) 27500 3/4 DVB-S2 ثمانية 1 عرب سات 11919 أفقي (H) 27500 3/4 DVB-S2

تاريخ المواجهات بين القادسية والأخدود

تشير الإحصاءات إلى تفوق واضح لفريق القادسية في سجل المواجهات المباشرة أمام الأخدود خلال السنوات الأخيرة؛ ففي آخر خمس مباريات جمعت بين الفريقين، فاز القادسية في مباراتين، بينما انتهت مباراتان بالتعادل، وحقق الأخدود فوزًا وحيدًا.

وكان آخر لقاء جمعهما في فبراير 2025، وانتهى بفوز القادسية بنتيجة 2-0، في مباراة شهدت تفوقًا واضحًا لأصحاب الأرض من حيث الاستحواذ والفرص الخطيرة. كما يُظهر السجل التاريخي أن القادسية لم يخسر في خمس من أصل ست مواجهات أمام الأخدود، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر ثلاث مباريات متتالية ضده.

صراع متباين في الطموحات والأداء

يخوض القادسية اللقاء وهو في واحدة من أفضل فتراته الفنية هذا الموسم، إذ يقدم أداءً متزنًا ومقنعًا تحت قيادة المدرب الإسباني ميشيل غونزاليس، الذي نجح في بناء منظومة قوية تجمع بين الانضباط الدفاعي والفعالية الهجومية.

الفريق لم يعرف طعم الخسارة حتى الآن في الدوري، حيث خاض خمس مباريات، فاز في أربع منها وتعادل في واحدة، ليحصد 13 نقطة وضعته في المركز الثالث – أو الرابع بحسب بعض الإحصاءات – بفارق نقطتين فقط عن التعاون متصدر الترتيب، ومثلهما عن النصر الذي لم يخض بعد مباراة الجولة السادسة.

على الجانب الآخر، يعيش الأخدود بداية موسم صعبة للغاية، إذ لم يتمكن من تحقيق أي نقطة خلال خمس مباريات متتالية، تلقى خلالها خمس هزائم، جعلته يحتل المركز السابع عشر (قبل الأخير) في جدول ترتيب دوري روشن.

الفريق يعاني من ضعف واضح في خط الدفاع بعدما استقبل 14 هدفًا، بينما سجل لاعبوه 6 أهداف فقط، بمعدل يقارب هدفًا واحدًا في المباراة.