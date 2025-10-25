بجودة HD.. أين يمكنني مشاهدة ‎نادى الحزم – نادى النصر؟

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام نظيره الحزم على أرضية ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الكروي الجاري 2025-2026، ويدخل العالمي مواجهة الليلة تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس وهو يعيش واحدة من أفضل فتراته الفنية منذ بداية الموسم، بعدما حقق الفريق العلامة الكاملة في الجولات الخمس الماضية ليحتل الصدارة برصيد 15 نقطة.

موعد انطلاق المباراة

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الحزم ضد النصر اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في تمام الساعة:

التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة وطريقة مشاهدة المباراة

تُبث المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات ثمانية الرياضية، وهي الناقل الرسمي والوحيد لمباريات الدوري السعودي للمحترفين 2025/2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمكن للجماهير متابعة اللقاء مباشرة عبر قناة “ثمانية 1” بتعليق المعلق الرياضي الشهير فارس عوض، كما توفر شبكة “ثمانية” خدمة البث المجاني عبر الإنترنت، مما يتيح للمشاهدين متابعة المباراة بسهولة عبر مختلف الأجهزة.

تردد قناة ثمانية الناقلة للمباراة

القمر الصناعي التردّد (MHz) الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ التعديل نايل سات 12360 عمودي (V) 27500 3/4 DVB-S2 عرب سات 11919 أفقي (H) 27500 3/4 DVB-S2

التاريخ ينحاز للنصر

تشير الأرقام التاريخية إلى تفوق واضح لنادي النصر على منافسه الحزم في جميع المواجهات السابقة بينهما في مختلف البطولات.

فقد التقى الفريقان في 24 مواجهة رسمية، نجح النصر خلالها في تحقيق 15 انتصارًا، مقابل 5 انتصارات فقط للحزم، بينما انتهت 4 مباريات بالتعادل.

كما سجل لاعبو النصر 64 هدفًا في شباك الحزم، بينما أحرز الأخير 36 هدفًا فقط، وهو ما يعكس الفارق الكبير في المستوى الفني بين الفريقين عبر التاريخ.

تشكيل النصر المتوقع

من المتوقع أن يخوض المدرب جورجي جيسوس مباراة الحزم بنفس التشكيلة التي اعتمد عليها في الجولات السابقة، وجاء التشكيل المتوقع على النحو التالي: