بجودة HD.. أين يمكنني مشاهدة ‎نادى النصر – نادي الاتحاد؟

تترقب الجماهير السعودية والعربية الكلاسيكو الكبير بين نادي النصر ونادي الاتحاد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين (كأس الملك السعودي) موسم 2025-2026، والذي يُقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، في مواجهة تحمل طابعًا خاصًا بين عملاقي الكرة السعودية.

القناة الناقلة لمباراة النصر والاتحاد

تُعد شبكة قنوات “ثمانية” الرياضية هي الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الملك السعودي 2025-2026، حيث حصلت على حقوق البث الكامل لجميع مواجهات البطولة داخل المملكة وخارجها.

وسيتم بث مباراة النصر ضد الاتحاد عبر قناة “ثمانية 1” بصورة مجانية ومفتوحة على الأقمار الصناعية، ليتمكن عشاق الفريقين من متابعة اللقاء دون اشتراك أو تشفير.

كما خصصت القناة تغطية شاملة تتضمن استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها، إلى جانب التعليق الصوتي للمعلق الرياضي مشاري القرني الذي سيضفي أجواء من الحماس على مجريات الكلاسيكو المرتقب.

تردد قناة “ثمانية 1” على الأقمار الصناعية

يمكن استقبال قناة “ثمانية 1” بكل سهولة على القمرين نايل سات وعرب سات من خلال الترددات التالية:

تردد القناة على نايل سات:

التردد: 12360 ميجاهرتز

الاستقطاب: عمودي (Vertical)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

النظام: DVB-S2

الجودة: HD

تردد القناة على عرب سات:

التردد: 11919 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي (Horizontal)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

النظام: DVB-S2

الجودة: HD

كيفية المشاهدة عبر الإنترنت

لمن يفضل متابعة المباراة عبر الإنترنت، يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والاتحاد بسهولة من خلال:

تطبيق “قنوات ثمانية” المتاح على الهواتف الذكية وأجهزة التلفاز الذكية.

أو عبر تطبيق “جاكو” الذي يقدم تغطية مباشرة للمباريات بجودة عالية.

بطاقة مباراة النصر vs الاتحاد