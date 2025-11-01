بجودة HD.. أين يمكنني مشاهدة ‎نادى النصر – نادى الفيحاء؟

تتجه أنظار عشّاق كرة القدم السعودية مساء اليوم السبت 1 نوفمبر 2025 إلى ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، حيث يستضيف فريق النصر نظيره الفيحاء في واحدة من أبرز مواجهات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، وتأتي هذه المباراة في ظل تطلّع “العالمي” إلى مواصلة سلسلة انتصاراته المحلية والانفراد بصدارة جدول الترتيب.

موعد مباراة النصر والفيحاء اليوم

تنطلق صافرة البداية عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

وتقام المباراة على ملعب الأول بارك، أحد أبرز الملاعب الحديثة في المملكة، والذي ينتظر حضورًا جماهيريًا كبيرًا لدعم العالمي في سعيه نحو توسيع الفارق في الصدارة.

القنوات الناقلة للمباراة

يمكن لعشاق الكرة السعودية متابعة المباراة مباشرة عبر شبكة قنوات ثمانية الرياضية، الناقل الحصري لبطولة دوري روشن للمحترفين موسم 2025-2026، وتحديدًا على شاشة قناة ثمانية 1، بتعليق المعلق المميز فارس عوض.

وللراغبين في المشاهدة عبر الإنترنت، توفر الشبكة بثًا مباشرًا بجودة عالية من خلال منصتها الرقمية الرسمية، التي تقدم تغطية شاملة قبل وأثناء وبعد اللقاء، إلى جانب تحليلات فنية لحظة بلحظة.

تردد قناة ثمانية 1 الناقلة للمباراة

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تاريخ مواجهات الفريقين

التاريخ يميل بوضوح لصالح النصر، إذ التقى الفريقان في 16 مواجهة سابقة بالدوري السعودي، فاز النصر في 11 مباراة، مقابل فوز وحيد للفيحاء، بينما انتهت 4 مباريات بالتعادل.

وخلال تلك اللقاءات، أحرز النصر 16 هدفًا، فيما اكتفى الفيحاء بتسجيل 3 أهداف فقط. هذه الأرقام تمنح العالمي أريحية معنوية إضافية قبل لقاء الليلة.

وضع الفريقين في جدول الترتيب

يعتلي النصر صدارة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة جمعها من 6 انتصارات متتالية دون أي تعادل أو خسارة، حيث سجل لاعبوه 21 هدفًا واستقبلوا هدفين فقط، ليصبح الفريق الأقوى هجوميًا ودفاعيًا حتى الآن.

أما الفيحاء، فيحتل المركز العاشر برصيد 8 نقاط، بعد تحقيقه فوزين وتعادلين وهزيمتين، ويسعى للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية تحافظ على توازنه في منتصف الجدول.

تشكيل النصر المتوقع أمام الفيحاء

من المنتظر أن يبدأ المدرب بالتشكيلة التالية: