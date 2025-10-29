بجودة HD.. أين يمكنني مشاهدة ‎نادى ليفربول – نادي كريستال بالاس؟

تترقب جماهير كرة القدم الإنجليزية في كل أنحاء العالم، مواجهة قوية ومثيرة تجمع بين ليفربول وكريستال بالاس، مساء اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، ضمن منافسات الدور الرابع (دور الـ16) من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة “كأس كاراباو” لموسم 2025/2026، وتُقام المباراة على ملعب آنفيلد التاريخي، معقل الريدز، وسط أجواء جماهيرية مرتقبة، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، إذ يبحث كلا الفريقين عن بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

ليفربول تحت الضغط قبل مواجهة كريستال بالاس

يدخل ليفربول مباراة اليوم في مرحلة صعبة فنيًا، بعد سلسلة من النتائج السلبية في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي وضعت المدرب الهولندي آرني سلوت تحت ضغط جماهيري كبير.

ورغم البداية الجيدة للموسم، إلا أن الفريق تراجع في الأداء خلال الأسابيع الأخيرة، ما جعل الجماهير تطالب برد فعل قوي يعيد الثقة إلى اللاعبين والمدرب على حد سواء.

ويرى الكثيرون أن مباراة كأس كاراباو أمام كريستال بالاس قد تكون فرصة مثالية للريدز من أجل العودة إلى سكة الانتصارات واستعادة هيبته أمام جماهير آنفيلد، خاصة وأن البطولة تمثل أملًا واقعيًا لتحقيق لقب محلي هذا الموسم.

كريستال بالاس يسعى لتأكيد تفوقه على ليفربول

على الجانب الآخر، يدخل كريستال بالاس اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تفوقه على ليفربول في أكثر من مواجهة خلال الموسم الحالي، إذ نجح في الفوز عليه في درع المجتمع ثم كرر الانتصار في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يمنحه دفعة قوية قبل موقعة اليوم.

ويسعى المدرب أوليفر جلاس إلى مواصلة عروض فريقه المميزة وإقصاء واحد من أعرق أندية إنجلترا من البطولة، في محاولة للوصول إلى ربع النهائي ومواصلة مغامرة النسور في الكأس المحلية.

موعد المباراة

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس مساء اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 على أرضية ملعب آنفيلد، في المواعيد التالية:

10:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

11:45 مساءً بتوقيت أبوظبي

8:45 مساءً بتوقيت لندن

القنوات الناقلة

تذاع مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس بشكل حصري عبر شبكة بي إن سبورتس beIN Sports، الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولة كأس كاراباو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمكن مشاهدة اللقاء مباشرة عبر قناة: beIN Sports 2 HD بصوت المعلق الرياضي المميز علي محمد علي، الذي سيقود الوصف التفصيلي لأحداث المباراة لحظة بلحظة.

كيف يمكن مشاهدة المباراة؟

لمتابعي البث الرقمي، يمكن مشاهدة اللقاء عبر تطبيق beIN CONNECT أو من خلال الموقع الرسمي لشبكة beIN Sports، حيث يمكن للمشتركين متابعة المباراة بجودة HD وبصوت المعلق علي محمد علي.