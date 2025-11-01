بجودة HD.. أين يمكنني مشاهدة ‎نادى ليفربول – أستون فيلا؟ وما القنوات الناقلة لها؟

تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية مساء اليوم إلى ملعب آنفيلد، حيث يلتقي فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح مع ضيفه أستون فيلا، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025/2026.

موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا

تقام مباراة ليفربول وأستون فيلا مساء اليوم على أرضية ملعب آنفيلد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العاشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء توقيت اللقاء وفقًا للمناطق الزمنية العربية كالتالي:

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان

القنوات الناقلة للمباراة

يمكن لعشاق الكرة الإنجليزية متابعة مباراة ليفربول ضد أستون فيلا مباشر اليوم عبر شبكة beIN Sports القطرية، المالكة الحصرية لحقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسيتم نقل اللقاء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 1، مع تغطية استديو تحليلي يضم نخبة من المحللين والنجوم السابقين، لتقديم تحليل فني شامل قبل وبعد المباراة.

تاريخ المواجهات بين الفريقين

تحمل لقاءات الفريقين دائمًا طابعًا خاصًا في تاريخ البريميرليغ، إذ التقيا في 201 مباراة سابقة، كانت الكفة فيها لصالح ليفربول الذي حقق 102 انتصارًا، مقابل 58 فوزًا لأستون فيلا، بينما انتهت 41 مباراة بالتعادل.

وسجل لاعبو الريدز 361 هدفًا في شباك الفيلنز، بينما أحرز أستون فيلا 283 هدفًا، ما يعكس الغزارة التهديفية والإثارة التي دائمًا ما ترافق هذه المواجهة الكلاسيكية في إنجلترا.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي قبل المباراة

قبل انطلاق هذه المواجهة، يحتل ليفربول المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة من 9 مباريات، بينما يأتي أستون فيلا في المركز الحادي عشر بنفس الرصيد من النقاط، لكن بفارق الأهداف.