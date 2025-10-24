بجودة HD.. أين يمكنني مشاهدة ‎نادي الاتحاد – نادي الهلال؟

في سهرة كروية مرتقبة ينتظرها عشاق كرة القدم في المملكة والوطن العربي، يستضيف فريق الاتحاد نظيره الهلال مساء اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، في قمة الجولة السادسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025-2026، على ملعب الإنماء الدولي، في مواجهة تحمل طابعًا خاصًا من الإثارة والتحدي بين قطبي الكرة السعودية.

تفاصيل المباراة المرتقبة بين الاتحاد والهلال

تأتي هذه المواجهة في مرحلة مهمة من عمر المسابقة، إذ يسعى الهلال إلى تعزيز موقعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 11 نقطة، بينما يدخل الاتحاد اللقاء وفي جعبته 10 نقاط في المركز السادس، ما يجعل المباراة بمثابة صراع مباشر على المراكز المتقدمة في الدوري.

ويأمل كل من الفريقين في انتزاع النقاط الثلاث من أجل استعادة الثقة ومواصلة المنافسة على القمة، خاصة أن الفريقين يملكان مجموعة من أبرز النجوم المحليين والأجانب القادرين على صناعة الفارق في أي لحظة، مثل مالكوم ونونيز من جانب الهلال، وبنزيما وبيرجوين من جانب الاتحاد.

موعد المباراة

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة بين الاتحاد والهلال في تمام الساعة:

التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة

العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي

السابعة مساءً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر

وستقام المباراة على أرضية ملعب الإنماء الدولي، وسط حضور جماهيري كبير متوقع أن يملأ المدرجات لمتابعة الكلاسيكو السعودي المنتظر.

القنوات الناقلة للمباراة

تتولى شبكة قنوات ثمانية الرياضية مهمة نقل أحداث المباراة بشكل حصري داخل المملكة وخارجها، كونها الناقل الرسمي لجميع مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، بالإضافة إلى كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي.

وسيتم نقل المباراة عبر قناة:

قناة ثمانية 1 HD

المعلق: فهد العتيبي

تردد قناة ثمانية 1 الناقلة للكلاسيكو

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ التعديل ثمانية 1 نايل سات 12360 عمودي (V) 27500 3/4 DVB-S2 ثمانية 1 عرب سات 11919 أفقي (H) 27500 3/4 DVB-S2

كيفية ضبط قناة ثمانية على جهاز الاستقبال

لضبط القناة ومتابعة الكلاسيكو المنتظر بين الاتحاد والهلال، يمكن اتباع الخطوات التالية:

افتح قائمة الإعدادات (Menu) في جهاز الاستقبال.

اختر خيار إضافة تردد جديد.

حدد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات).

أدخل بيانات التردد الموضحة أعلاه.

اضغط على بحث يدوي أو تلقائي لإضافة القناة.

بعد الانتهاء، احفظ القناة باسم ثمانية 1 HD لمتابعة المباراة مباشرة.

تاريخ مواجهات الفريقين قبل كلاسيكو اليوم

تحمل مباريات الاتحاد والهلال دائمًا نكهة خاصة وتاريخًا طويلاً من الندية، حيث التقى الفريقان في 165 مواجهة رسمية، حقق خلالها الهلال الفوز في 75 مباراة، بينما فاز الاتحاد في 44 مواجهة، وانتهت 46 مباراة بالتعادل، وسجل الهلال 248 هدفًا مقابل 187 هدفًا للاتحاد.