بجودة HD.. أين يمكنني مشاهدة نادي الهلال – نادي الشباب؟

يتساءل جمهور الكرة السعودية عن كيفية مشاهدة المباراة المرتقبة التي تجمع نادي الهلال ونادي الشباب ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الكروي الجاري 2025-2026.

القنوات الناقلة وكيفية مشاهدة المباراة

تنفرد شبكة قنوات ثمانية بحقوق بث وإذاعة مباريات دوري روشن السعودي للموسم الجاري، وعليه ستكون الناقل الوحيد لمباراة الهلال والشباب الليلة في قمة الجولة السابعة عبر شاشتها بشكل حصري ومباشر وبتعليق صوتي للمعلق المميز فارس عوض.

لمتابعة اللقاء بجودة عالية، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال على تردد قناة ثمانية على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات وفقًا للتفاصيل التالية:

تردد قناة ثمانية على عرب سات

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة ثمانية على نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

وتتميز قناة ثمانية ببثها بتقنية HD عالية الدقة، إضافة إلى تغطية ميدانية من داخل الملعب ومقابلات حصرية مع نجوم الفريقين بعد المباراة.

كيف تشاهد المباراة عبر الإنترنت؟

لمن يرغب في متابعة المباراة عبر الإنترنت، توفر شبكة ثمانية تطبيقها الرسمي Thmanyah App، الذي يتيح البث المباشر لجميع مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026 مجانًا وبدون اشتراك.