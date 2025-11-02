بجودة HD.. أين يمكنني مشاهدة ‎نادي برشلونة – نادى التشى؟

يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية حول العالم، وبالأخص جماهير برشلونة، موعد المباراة المرتقبة التي تجمع الفريق الكتالوني بنظيره إلتشي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني موسم 2025-2026. وبالتزامن مع ارتفاع وتيرة الحماس، يتساءل الكثيرون: أين يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وإلتشي بث مباشر بجودة عالية HD؟

القنوات الناقلة للمباراة

تتولى شبكة بي إن سبورتس القطرية (beIN SPORTS) نقل المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باعتبارها المالك الرسمي لحقوق بث الدوري الإسباني “الليجا”.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة على قناة beIN SPORTS 2 HD، والتي توفر تغطية كاملة بجودة Full HD، إلى جانب صوت وتعليق مميز من المعلق العربي الشهير علي محمد علي.

كما خصصت الشبكة استوديو تحليلي متكامل قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته، يضم محللين وخبراء فنيين لتقديم قراءة تفصيلية للمباراة، وتحليل أداء الفريقين، وتسليط الضوء على أبرز النقاط الفنية والتكتيكية التي قد تحسم النتيجة.

كيفية مشاهدة المباراة عبر الإنترنت

للمهتمين بمتابعة اللقاء عبر الإنترنت، يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة وإلتشي مباشرةً بجودة HD وبدون تقطيع من خلال خدمة beIN CONNECT الرقمية التابعة لشبكة بي إن سبورتس، وهي المنصة الرسمية التي تتيح متابعة جميع مباريات الدوري الإسباني عبر الحاسوب أو الهاتف الذكي أو الأجهزة اللوحية.

كما توفر الشبكة خيارًا آخر عبر تطبيق TOD، الذي يُعد من أبرز المنصات الرقمية في المنطقة لمشاهدة المباريات والبرامج الرياضية بجودة HD و4K. ويحتاج المستخدم فقط إلى الاشتراك في إحدى الباقات الرياضية المعلنة عبر الموقع الرسمي لتفعيل الخدمة.

موعد مباراة برشلونة وإلتشي

تُقام المباراة مساء اليوم الأحد، 2 نوفمبر 2025، على ملعب مونتجويك الأولمبي، في المواعيد التالية: