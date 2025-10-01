بجودة HD .. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان مباشر في دوري أبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية إلى ملعب مونتجويك الأولمبي في مدينة برشلونة، مساء اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، حيث تقام القمة المرتقبة بين برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، اللقاء الذي يجمع بين اثنين من أكبر أندية القارة العجوز يحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، نظراً للقيمة الفنية الكبيرة للفريقين وقوة المواجهات السابقة بينهما.

توقيت مباراة Barcelona vs PSG

التوقيت: العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الملعب: إستاد مونتجويك الأولمبي – برشلونة.

التاريخ: الأربعاء 1 أكتوبر 2025.

هذا التوقيت يتيح للجماهير العربية متابعة اللقاء مباشرة في وقت ذروة المشاهدة، ما يزيد من الأجواء الحماسية حول المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان

تعد شبكة beIN Sports الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالتالي فإن مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان ستكون متاحة حصري عبر قنواتها المشفرة بجودة عالية مع تغطية تحليلية متكاملة قبل وبعد المباراة.

كما يمكن متابعة اللقاء عبر المنصات الرقمية الرسمية الخاصة بالشبكة:

beIN Sports HD على الأقمار الصناعية.

beIN CONNECT للبث المباشر عبر الإنترنت.

أما في أوروبا فسيتم نقل المباراة عبر عدد من الشبكات الكبرى مثل Canal+ وMovistar Liga de Campeones في إسبانيا، فيما يتابع عشاق الكرة في فرنسا اللقاء عبر شبكة Canal+ France وRMC Sport أما في الولايات المتحدة، فإن الحقوق تعود لشبكة CBS Sports ومنصة Paramount+.

كيفية مشاهدة مباراة برشلونة أونلاين

بالإضافة إلى النقل التلفزيوني، يمكن للجماهير مشاهدة القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان مباشر بشكل مباشر عبر الإنترنت من خلال التطبيقات والمنصات الرسمية:

تطبيق beIN CONNECT في الشرق الأوسط.

خدمة البث Paramount+ في أمريكا.

منصة SonyLIV في الهند عبر شبكة Sony Sports.

تتيح هذه المنصات تجربة مشاهدة عالية الجودة مع إمكانية متابعة اللقاء على الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية بجانب شاشات التلفزيون.

مباراة قمة لا تفوّت

لقاء برشلونة ضد باريس سان جيرمان يعتبر من أبرز مواجهات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث يسعى النادي الكتالوني لإثبات عودته بقوة إلى المنافسة القارية، في حين يدخل الفريق الباريسي اللقاء مدجج بالنجوم ورغبة جامحة في اعتلاء صدارة المجموعة مبكر.

الجماهير تنتظر مواجهة تكتيكية مثيرة بين قوة الهجوم في الفريقين وصلابة الدفاع، مما يجعل متابعة المباراة عبر القنوات الناقلة الرسمية حدث كروي مثير.