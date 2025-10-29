بجودة HD.. تابع الآن قرعة كأس الملك السعودي 2026 عبر قنوات ثمانية من هذا التردد

تعيش جماهير كرة القدم السعودية حالة من الترقب الكبير والحماس المتصاعد قبل انطلاق قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك السعودي موسم 2025-2026، التي تُعد واحدة من أبرز المحطات الكروية المنتظرة هذا الموسم، نظرًا لما تحمله من مواجهات محتملة تجمع بين كبار الأندية السعودية في سباق الوصول إلى المراحل النهائية من أغلى البطولات المحلية.

ترقب واسع بعد دور الـ16 المليئ بالإثارة

وتأتي هذه القرعة المرتقبة بعد ختام منافسات دور الـ16 مساء الثلاثاء، والتي شهدت مواجهات حماسية ومفاجآت مثيرة، حيث قدّمت الفرق المشاركة أداءً قويًا يعكس إصرارها على مواصلة المشوار نحو التتويج بلقب الكأس الأغلى، الذي يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين.

وقد تنوعت نتائج هذا الدور بين انتصارات مستحقة لعمالقة الكرة السعودية مثل الهلال والاتحاد والأهلي والشباب، وبين مفاجآت لفرق أثبتت حضورها القوي مثل القادسية والخلود والخليج، مما زاد من حدة المنافسة وأشعل حماس الجماهير قبل الدور المقبل.

موعد قرعة ربع نهائي كأس الملك

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل أن قرعة الدور ربع النهائي ستُقام اليوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر 2025، في العاصمة الرياض بمقر شبكة قنوات ثمانية، على أن تنطلق مراسم السحب في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

ومن المنتظر أن تسفر القرعة عن مواجهات قوية ودرامية، خاصة مع وجود كبار الأندية الأربعة — الهلال، الاتحاد، الأهلي، والشباب — الذين يتنافسون جنبًا إلى جنب مع فرق طموحة تسعى لكتابة التاريخ في هذه النسخة المثيرة.

القنوات الناقلة للقرعة

في خطوة جديدة تؤكد ريادتها الإعلامية، أعلنت شبكة قنوات ثمانية عن حصولها على حقوق البث الحصري لجميع المسابقات السعودية للأندية في الموسم الجديد، بما في ذلك دوري روشن السعودي وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبناءً على ذلك، ستكون قرعة الدور ربع النهائي من كأس الملك السعودي متاحة حصريًا عبر شاشة قنوات ثمانية، التي وعدت بتغطية إعلامية موسعة وتحليل فني مميز للحدث المنتظر.

تردد قناة «ثمانية» الناقلة

لضمان متابعة الحدث دون انقطاع، يمكن للجماهير استقبال قناة ثمانية عبر القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات وفق الترددات التالية:

تردد قناة ثمانية على عرب سات

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة ثمانية على نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كيفية متابعة القرعة عبر الإنترنت

كما يمكن لعشاق الكرة السعودية متابعة البث المباشر لقرعة كأس الملك السعودي دور 8 من خلال تطبيق قنوات ثمانية الرسمي، المتاح مجانًا على مختلف الأجهزة الذكية دون الحاجة إلى اشتراكات مدفوعة.

ويتيح التطبيق إمكانية المشاهدة بجودة عالية مع تغطية خاصة لكواليس الحدث وتحليلات لحظة بلحظة من قبل نخبة من الإعلاميين والخبراء الرياضيين.