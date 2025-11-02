بجودة HD.. تابع الآن مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي عبر قناة ON Sports 1 الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم إلى استاد برج العرب في الإسكندرية، حيث تُقام واحدة من أقوى مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز (دوري نايل)، والتي تجمع بين الأهلي والمصري البورسعيدي في مواجهة مرتقبة تحمل طابعًا خاصًا داخل وخارج المستطيل الأخضر.

يدخل النادي الأهلي اللقاء تحت قيادة المدير الفني ييس توروب وهو يسعى لتعويض تعادله الأخير أمام بتروجيت بهدف لكل فريق، من أجل استعادة نغمة الانتصارات والعودة إلى صدارة جدول الترتيب.

ويحتل الفريق الأحمر المركز الثاني برصيد 22 نقطة من 11 مباراة خاضها حتى الآن، محققًا 6 انتصارات و4 تعادلات وهزيمة واحدة فقط.

أما فريق المصري البورسعيدي، فيعيش فترة جيدة هذا الموسم بقيادة مدربه علي ماهر، بعدما جمع 19 نقطة وضعته في المركز الثالث بجدول الترتيب، ليؤكد أنه أحد أبرز المنافسين هذا الموسم، خاصة في ظل الأداء المتوازن الذي يقدمه دفاعيًا وهجوميًا.

ويغيب عن صفوف الأهلي في مواجهة اليوم عدد من اللاعبين المؤثرين، أبرزهم محمد علي بن رمضان وحسين الشحات ومحمد شريف بسبب الإصابة، فيما يعتمد توروب على مجموعة من العناصر الشابة وأصحاب الخبرة لتعويض الغيابات واستعادة التوازن.

وتذاع المباراة مباشرة عبر شاشة قناة ON Sports 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، حيث خصصت القناة استوديو تحليليًا قبل انطلاق اللقاء لتقديم تغطية شاملة للمباراة، وتحليل الأداء الفني والتكتيكي للفريقين. ويتولى التعليق على مجريات اللقاء محمد الكواليني بصوته المميز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وسط ترقب جماهيري كبير سواء في المدرجات أو أمام شاشات التلفزيون.

وتُبث القناة عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي:

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي تُعد من أبرز محطات الجولة، إذ يسعى خلالها الفريقان لتأكيد جاهزيتهما ومواصلة المنافسة على المراكز الأولى، في مواجهة يتوقع أن تكون حافلة بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة.