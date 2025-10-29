بجودة HD.. تابع الآن مباراة الوداد ضد الرجاء مباشرة عبر قناة الرياضية المغربية من هذا التردد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المغربية والعربية مساء اليوم، الأربعاء 29 أكتوبر 2025، إلى مركب محمد الخامس في قلب مدينة الدار البيضاء، حيث تُقام القمة التاريخية المرتقبة بين الوداد الرياضي والرجاء البيضاوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المغربي للمحترفين موسم 2025/2026، ويحمل ديربي الدار البيضاء هذه المرة طابعًا خاصًا، نظرًا لأهمية النقاط الثلاث في صراع الصدارة بين الغريمين التقليديين، فضلًا عن الأجواء الجماهيرية الملتهبة التي تميّز هذه المواجهة كل موسم.

القنوات الناقلة لمباراة الديربي

يمكن لعشاق كرة القدم في المغرب والعالم العربي متابعة اللقاء الناري حصريًا عبر شاشة قناة الرياضية المغربية Arryadia HD، الناقل الرسمي لجميع مباريات الدوري المغربي للمحترفين.

وتتيح القناة مشاهدة مباراة الوداد والرجاء بجودة عالية الدقة (HD) وبتعليق صوتي من المعلق الرياضي محمد العدالي، الذي يعرف بأسلوبه المميز في نقل أجواء الديربيات الكبرى.

تردد قناة Arryadia المغربية على نايل سات:

التردد: 11513

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

كيف تشاهد مباراة الوداد والرجاء؟

إلى جانب البث التلفزيوني، يمكن للمشاهدين متابعة المباراة عبر الإنترنت بشكل مجاني، من خلال القناة الرسمية لـالرياضية المغربية على موقع يوتيوب، والتي تبث اللقاء مباشرة بجودة عالية، مع تغطية موسعة قبل وبعد المباراة.

كما يوفر تطبيق SNRT NEWS الرسمي خدمة البث المباشر لكل مباريات الدوري المغربي، بما فيها ديربي الدار البيضاء، ما يتيح للمشجعين داخل وخارج المملكة متابعة اللقاء بسهولة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

موعد مباراة الوداد ضد الرجاء اليوم

تقام المباراة مساء اليوم، الأربعاء 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، وسط حضور جماهيري كبير يُتوقع أن يتجاوز 45 ألف متفرج.